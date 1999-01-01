Київ
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A C

Оксиками

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A CОксиками
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Ревмоксикам®
Ревмоксикам®
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1.5 мл блістер №5
Фармак
від 273,34 грн
в 951 аптеці
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Моваліс®
Моваліс®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Берінгер Інгельхайм
від 326,77 грн
в 942 аптеках
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Мелоксикам-КВ
Мелоксикам-КВ
Таблетки 15 мг №20
Київський вітамінний завод
від 139,00 грн
в 938 аптеках
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Ревмоксикам
Ревмоксикам
Таблетки 15 мг блістер №20
Фармак
від 225,71 грн
в 933 аптеках
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Моваліс®
Моваліс®
Таблетки 15 мг блістер №20
Берінгер Інгельхайм
від 522,56 грн
в 932 аптеках
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Ревмоксикам®
Ревмоксикам®
Супозиторії ректальні 15 мг блістер №5
Фармак
від 124,76 грн
в 929 аптеках
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Ксефокам®
Ксефокам®
Порошок для розчину для ін'єкцій 8 мг флакон №5
Асіно
від 668,95 грн
в 929 аптеках
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Мелоксикам-Тева
Мелоксикам-Тева
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл в контейнері пластиковому №5
Teva
від 217,00 грн
в 928 аптеках
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Ксефокам®
Ксефокам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг блістер №10
Асіно
від 209,11 грн
в 913 аптеках
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Ревмоксикам
Ревмоксикам
Таблетки 7,5 мг блістер №20
Фармак
від 135,54 грн
в 889 аптеках
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Моваліс®
Моваліс®
Таблетки 7,5 мг блістер №20
Берінгер Інгельхайм
від 387,76 грн
в 881 аптеці
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Ларфікс
Ларфікс
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №100
Гледфарм
від 1111,14 грн
в 873 аптеках
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Мовіксикам®
Мовіксикам®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула №5
Мові Хелс ГмбХ
від 180,10 грн
в 864 аптеках
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Мелоксикам-КВ
Мелоксикам-КВ
Таблетки 7,5 мг №20
Київський вітамінний завод
від 71,49 грн
в 821 аптеці
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Ксефокам® Рапід
Ксефокам® Рапід
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг №6
Асіно
від 133,10 грн
в 815 аптеках
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Ксефокам®
Ксефокам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №10
Асіно
від 122,80 грн
в 800 аптеках
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Артоксан
Артоксан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від 191,84 грн
в 793 аптеках
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Мовіксикам® ОДТ
Мовіксикам® ОДТ
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер №20
Мові Хелс
від 386,72 грн
в 736 аптеках
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Артоксан
Артоксан
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп. №3
Уорлд Медицин
від 605,61 грн
в 724 аптеках
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Мовіксикам® ОДТ
Мовіксикам® ОДТ
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 7,5 мг блістер №20
Мові Хелс
від 288,00 грн
в 709 аптеках
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