Київ
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A C
Оксиками
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A C
Оксиками
M01A C01
Піроксикам
M01A C02
Теноксикам
M01A C05
Лорноксикам
M01A C06
Мелоксикам
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Ревмоксикам®
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1.5 мл блістер №5
Фармак
від
273,34
грн
в 951 аптеці
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Моваліс®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Берінгер Інгельхайм
від
326,77
грн
в 942 аптеках
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Мелоксикам-КВ
Таблетки 15 мг №20
Київський вітамінний завод
від
139,00
грн
в 938 аптеках
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Ревмоксикам
Таблетки 15 мг блістер №20
Фармак
від
225,71
грн
в 933 аптеках
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Моваліс®
Таблетки 15 мг блістер №20
Берінгер Інгельхайм
від
522,56
грн
в 932 аптеках
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Ревмоксикам®
Супозиторії ректальні 15 мг блістер №5
Фармак
від
124,76
грн
в 929 аптеках
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Ксефокам®
Порошок для розчину для ін'єкцій 8 мг флакон №5
Асіно
від
668,95
грн
в 929 аптеках
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Мелоксикам-Тева
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл в контейнері пластиковому №5
Teva
від
217,00
грн
в 928 аптеках
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Ксефокам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг блістер №10
Асіно
від
209,11
грн
в 913 аптеках
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Ревмоксикам
Таблетки 7,5 мг блістер №20
Фармак
від
135,54
грн
в 889 аптеках
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Моваліс®
Таблетки 7,5 мг блістер №20
Берінгер Інгельхайм
від
387,76
грн
в 881 аптеці
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Ларфікс
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №100
Гледфарм
від
1111,14
грн
в 873 аптеках
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Мовіксикам®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула №5
Мові Хелс ГмбХ
від
180,10
грн
в 864 аптеках
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Мелоксикам-КВ
Таблетки 7,5 мг №20
Київський вітамінний завод
від
71,49
грн
в 821 аптеці
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Ксефокам® Рапід
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг №6
Асіно
від
133,10
грн
в 815 аптеках
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Ксефокам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №10
Асіно
від
122,80
грн
в 800 аптеках
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Артоксан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від
191,84
грн
в 793 аптеках
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Мовіксикам® ОДТ
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер №20
Мові Хелс
від
386,72
грн
в 736 аптеках
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Артоксан
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп. №3
Уорлд Медицин
від
605,61
грн
в 724 аптеках
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Мовіксикам® ОДТ
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 7,5 мг блістер №20
Мові Хелс
від
288,00
грн
в 709 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
суп. ректал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
таблетки, що диспергуються
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Дозування
0.01 г
0.015 г
0.0075 г
1 %
4 мг
7.5 мг
8 мг
10 мг
10 мг/мл
15 мг
15 мг/1,5 мл
20 мг
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Пакування
амп.
амп. 1.5 мл
блістер
стрип
фл.
фл. 1.5 мл
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Кількість штук в упаковці
1
3
5
6
10
20
30
60
100
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Виробник
Apotex
Aurobindo Pharma
Grand Medical Group
Movi Health GmbH
Rompharm Company Georgia LLC
SANWEZZA LAB GmbH
Xantis Pharma
Амакса Фарма Лтд
Асіно
Беркана Плюс
Берінгер Інгельхайм
Витамины
Гледфарм
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Лекхім-Харків
М.Біотек Лтд.
Медокемі Лтд
Мові Хелс
Мові Хелс ГмбХ
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
Новофарм-Біосинтез
ООО "Фармасел"
Органосін Лайф Сайєнс
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Ромфарм Компані
Сановель
Санофи-Авентис Украина
Софарма
ТРИБЕСТАР ФАРМ ООО
Тева Украина
Уорлд Медицин
Фармак
Фармасайнс
Фармацевтична Компанія Фармберг
Фармліга
Фитофарм
Червона зірка
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