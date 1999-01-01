Київ
Оксиками
M01A C06
Мелоксикам
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A C
Оксиками
M01A C06
Мелоксикам
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Ревмоксикам®
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1.5 мл блістер №5
Фармак
від
273,34
грн
в 951 аптеці
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Моваліс®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Берінгер Інгельхайм
від
326,77
грн
в 942 аптеках
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Мелоксикам-КВ
Таблетки 15 мг №20
Київський вітамінний завод
від
139,00
грн
в 938 аптеках
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Ревмоксикам
Таблетки 15 мг блістер №20
Фармак
від
225,71
грн
в 933 аптеках
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Моваліс®
Таблетки 15 мг блістер №20
Берінгер Інгельхайм
від
522,56
грн
в 932 аптеках
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Ревмоксикам®
Супозиторії ректальні 15 мг блістер №5
Фармак
від
124,76
грн
в 929 аптеках
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Мелоксикам-Тева
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл в контейнері пластиковому №5
Teva
від
217,00
грн
в 928 аптеках
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Ревмоксикам
Таблетки 7,5 мг блістер №20
Фармак
від
135,54
грн
в 889 аптеках
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Моваліс®
Таблетки 7,5 мг блістер №20
Берінгер Інгельхайм
від
387,76
грн
в 881 аптеці
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Мовіксикам®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула №5
Мові Хелс ГмбХ
від
180,10
грн
в 864 аптеках
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Мелоксикам-КВ
Таблетки 7,5 мг №20
Київський вітамінний завод
від
71,49
грн
в 821 аптеці
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Мовіксикам® ОДТ
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер №20
Мові Хелс
від
386,72
грн
в 736 аптеках
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Мовіксикам® ОДТ
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 7,5 мг блістер №20
Мові Хелс
від
288,00
грн
в 709 аптеках
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Мелокс
Таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
91,69
грн
в 691 аптеці
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Алсокам
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхім
від
168,03
грн
в 663 аптеках
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Інфламін
Супозиторії ректальні 0,015 г блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від
144,20
грн
в 653 аптеках
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Мелбек®
Таблетки 15 мг блістер №30
Нобель
від
521,82
грн
в 646 аптеках
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Міліксол
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Фармліга
від
254,15
грн
в 645 аптеках
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Локсидол
Таблетки 15 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від
157,00
грн
в 635 аптеках
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Локсидол
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №3
Уорлд Медицин
від
162,15
грн
в 633 аптеках
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1
2
3
4
Форма випуску
р-н д/ін.
суп. ректал.
табл.
табл., дисперг. в рот. порожн.
таблетки, що диспергуються
Дозування
0.015 г
0.0075 г
1 %
7.5 мг
10 мг/мл
15 мг
15 мг/1,5 мл
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Пакування
амп.
амп. 1.5 мл
блістер
стрип
фл. 1.5 мл
Кількість штук в упаковці
3
5
10
20
30
60
100
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Виробник
Apotex
Aurobindo Pharma
Movi Health GmbH
SANWEZZA LAB GmbH
Xantis Pharma
Беркана Плюс
Берінгер Інгельхайм
Витамины
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Лекхім-Харків
М.Біотек Лтд.
Медокемі Лтд
Мові Хелс
Мові Хелс ГмбХ
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
Новофарм-Біосинтез
ООО "Фармасел"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Сановель
Санофи-Авентис Украина
Тева Украина
Уорлд Медицин
Фармак
Фармасайнс
Фармліга
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