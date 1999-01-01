Київ
Оксиками
M01A C06

Мелоксикам

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A CОксиками
M01A C06Мелоксикам
Сортування: По популярності
Ревмоксикам®
Ревмоксикам®
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1.5 мл блістер №5
Фармак
від 273,34 грн
в 951 аптеці
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Моваліс®
Моваліс®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Берінгер Інгельхайм
від 326,77 грн
в 942 аптеках
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Мелоксикам-КВ
Мелоксикам-КВ
Таблетки 15 мг №20
Київський вітамінний завод
від 139,00 грн
в 938 аптеках
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Ревмоксикам
Ревмоксикам
Таблетки 15 мг блістер №20
Фармак
від 225,71 грн
в 933 аптеках
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Моваліс®
Моваліс®
Таблетки 15 мг блістер №20
Берінгер Інгельхайм
від 522,56 грн
в 932 аптеках
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Ревмоксикам®
Ревмоксикам®
Супозиторії ректальні 15 мг блістер №5
Фармак
від 124,76 грн
в 929 аптеках
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Мелоксикам-Тева
Мелоксикам-Тева
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл в контейнері пластиковому №5
Teva
від 217,00 грн
в 928 аптеках
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Ревмоксикам
Ревмоксикам
Таблетки 7,5 мг блістер №20
Фармак
від 135,54 грн
в 889 аптеках
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Моваліс®
Моваліс®
Таблетки 7,5 мг блістер №20
Берінгер Інгельхайм
від 387,76 грн
в 881 аптеці
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Мовіксикам®
Мовіксикам®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула №5
Мові Хелс ГмбХ
від 180,10 грн
в 864 аптеках
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Мелоксикам-КВ
Мелоксикам-КВ
Таблетки 7,5 мг №20
Київський вітамінний завод
від 71,49 грн
в 821 аптеці
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Мовіксикам® ОДТ
Мовіксикам® ОДТ
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер №20
Мові Хелс
від 386,72 грн
в 736 аптеках
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Мовіксикам® ОДТ
Мовіксикам® ОДТ
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 7,5 мг блістер №20
Мові Хелс
від 288,00 грн
в 709 аптеках
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Мелокс
Мелокс
Таблетки 15 мг №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 91,69 грн
в 691 аптеці
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Алсокам
Алсокам
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхім
від 168,03 грн
в 663 аптеках
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Інфламін
Інфламін
Супозиторії ректальні 0,015 г блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від 144,20 грн
в 653 аптеках
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Мелбек®
Мелбек®
Таблетки 15 мг блістер №30
Нобель
від 521,82 грн
в 646 аптеках
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Міліксол
Міліксол
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Фармліга
від 254,15 грн
в 645 аптеках
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Локсидол
Локсидол
Таблетки 15 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від 157,00 грн
в 635 аптеках
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Локсидол
Локсидол
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №3
Уорлд Медицин
від 162,15 грн
в 633 аптеках
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