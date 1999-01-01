Київ
Оксиками
M01A C02

Теноксикам

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A CОксиками
M01A C02Теноксикам
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Артоксан
Артоксан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від 191,84 грн
в 793 аптеках
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Артоксан
Артоксан
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп. №3
Уорлд Медицин
від 605,61 грн
в 724 аптеках
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Тенікам
Тенікам
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 2 мл в ампулах №1
ТРИБЕСТАР ФАРМ ООО
від 219,52 грн
в 697 аптеках
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Теноліоф
Теноліоф
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон + вода д/ін. амп. 2 мл №3
Rompharm Company Georgia LLC
від 546,00 грн
в 521 аптеці
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Оксилітен
Оксилітен
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл №1
Grand Medical Group
від 192,53 грн
в 507 аптеках
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Оксилітен
Оксилітен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №10
Grand Medical Group
від 187,23 грн
в 408 аптеках
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