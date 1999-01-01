Київ
Оксиками
M01A C02
Теноксикам
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A C
Оксиками
M01A C02
Теноксикам
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Артоксан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від
191,84
грн
в 793 аптеках
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Артоксан
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп. №3
Уорлд Медицин
від
605,61
грн
в 724 аптеках
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Тенікам
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 2 мл в ампулах №1
ТРИБЕСТАР ФАРМ ООО
від
219,52
грн
в 697 аптеках
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Теноліоф
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон + вода д/ін. амп. 2 мл №3
Rompharm Company Georgia LLC
від
546,00
грн
в 521 аптеці
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Оксилітен
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл №1
Grand Medical Group
від
192,53
грн
в 507 аптеках
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Оксилітен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №10
Grand Medical Group
від
187,23
грн
в 408 аптеках
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
1
3
10
Виробник
Grand Medical Group
Rompharm Company Georgia LLC
ТРИБЕСТАР ФАРМ ООО
Уорлд Медицин
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