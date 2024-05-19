Алсокам розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1.5 мл, №5 - Київ (603850) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Володимирська, 42
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Всього: упаковка (300)
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37