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Список виробниківAAmaxa Pharma LTD

Виробник: Amaxa Pharma LTD

04073, Київ, пр. С. Бандери, 28-А
+38 (044) 580-10-10
www.ua.amaxa
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Знайдено: 18 препаратів
Брексін® таблетки, 20 мг, блістер, № 10; Амакса Фарма
Брексін® Таблетки, 20 мг, блістер, № 10 Амакса Фарма
В 123 аптеках
від 305,20 грн
Ціни в аптеках
Брексін® таблетки, 20 мг, блістер, № 20; Амакса Фарма
Брексін® Таблетки, 20 мг, блістер, № 20 Амакса Фарма
В 4 аптеках інших міст
від 325,95 грн
Ціни в інших містах
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ СТРАТАДЕРМ гель, 5 г, № 1; Амакса Фарма
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ СТРАТАДЕРМ Гель, 5 г, № 1 Амакса Фарма
В 334 аптеках
від 549,90 грн
Ціни в аптеках
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ СТРАТАДЕРМ гель, 10 г, № 1; Амакса Фарма
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ СТРАТАДЕРМ Гель, 10 г, № 1 Амакса Фарма
В 141 аптеці
від 798,36 грн
Ціни в аптеках
Золта концентрат для розчину для інфузій, 4 мг/5 мл, флакон, 5 мл, № 1; Амакса Фарма
Золта Концентрат для розчину для інфузій, 4 мг/5 мл, флакон, 5 мл, № 1 Амакса Фарма
В 8 аптеках
від 522,50 грн
Ціни в аптеках
Міофолік саше, 2 г, № 30; Амакса Фарма
Міофолік Саше, 2 г, № 30 Амакса Фарма
В 694 аптеках
від 612,60 грн
Ціни в аптеках
МІОФОЛІК MEN порошок, саше, 4 г, № 30; Амакса Фарма
МІОФОЛІК MEN Порошок, саше, 4 г, № 30 Амакса Фарма
В 363 аптеках
від 892,81 грн
Ціни в аптеках
Октаплас Лг розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові a (ii), група крові a (ii), № 1; Октафарма
Октаплас Лг Розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові a (ii), група крові a (ii), № 1 Октафарма
В 1 аптеці інших міст
від 6873,80 грн
Ціни в інших містах
Паклітаксел Амакса концентрат для розчину для інфузій, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Amaxa LTD
Паклітаксел Амакса Концентрат для розчину для інфузій, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Amaxa LTD
В 11 аптеках
від 485,18 грн
Ціни в аптеках
Паклітаксел Амакса концентрат для розчину для інфузій, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1; Amaxa LTD
Паклітаксел Амакса Концентрат для розчину для інфузій, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1 Amaxa LTD
В 16 аптеках
від 879,70 грн
Ціни в аптеках
СИНУС ІМУН таблетки, 450 мг, № 30; Амакса Фарма
СИНУС ІМУН Таблетки, 450 мг, № 30 Амакса Фарма
В 453 аптеках
від 178,20 грн
Ціни в аптеках
5-Фу розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Амакса Фарма
5-Фу Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Амакса Фарма
Немає в наявності
5-Фу розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Амакса Фарма
5-Фу Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Амакса Фарма
Немає в наявності
Детринорм капсули, 2000 мо, № 60; Амакса Фарма
Детринорм Капсули, 2000 мо, № 60 Амакса Фарма
Немає в наявності
Месна розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 4 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10; Амакса Фарма
Месна Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 4 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10 Амакса Фарма
Немає в наявності
Октаплас Лг розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові b (iii), група крові b (iii), № 1; Октафарма
Октаплас Лг Розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові b (iii), група крові b (iii), № 1 Октафарма
Немає в наявності
Октаплас Лг розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові аb (iv), група крові аb (iv), № 1; Октафарма
Октаплас Лг Розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові аb (iv), група крові аb (iv), № 1 Октафарма
Немає в наявності
Октаплас Лг розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови o (i), группа крови o (i), № 1; Октафарма
Октаплас Лг Розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови o (i), группа крови o (i), № 1 Октафарма
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
04073, Київ, пр. С. Бандери, 28-А
+38 (044) 580-10-10
www.ua.amaxa
Знайдено: 18 препаратів
Брексін® таблетки, 20 мг, блістер, № 10; Амакса Фарма
Брексін® Таблетки, 20 мг, блістер, № 10 Амакса Фарма
В 123 аптеках
від 305,20 грн
Ціни в аптеках
Брексін® таблетки, 20 мг, блістер, № 20; Амакса Фарма
Брексін® Таблетки, 20 мг, блістер, № 20 Амакса Фарма
В 4 аптеках інших міст
від 325,95 грн
Ціни в інших містах
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ СТРАТАДЕРМ гель, 5 г, № 1; Амакса Фарма
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ СТРАТАДЕРМ Гель, 5 г, № 1 Амакса Фарма
В 334 аптеках
від 549,90 грн
Ціни в аптеках
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ СТРАТАДЕРМ гель, 10 г, № 1; Амакса Фарма
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ СТРАТАДЕРМ Гель, 10 г, № 1 Амакса Фарма
В 141 аптеці
від 798,36 грн
Ціни в аптеках
Золта концентрат для розчину для інфузій, 4 мг/5 мл, флакон, 5 мл, № 1; Амакса Фарма
Золта Концентрат для розчину для інфузій, 4 мг/5 мл, флакон, 5 мл, № 1 Амакса Фарма
В 8 аптеках
від 522,50 грн
Ціни в аптеках
Міофолік саше, 2 г, № 30; Амакса Фарма
Міофолік Саше, 2 г, № 30 Амакса Фарма
В 694 аптеках
від 612,60 грн
Ціни в аптеках
МІОФОЛІК MEN порошок, саше, 4 г, № 30; Амакса Фарма
МІОФОЛІК MEN Порошок, саше, 4 г, № 30 Амакса Фарма
В 363 аптеках
від 892,81 грн
Ціни в аптеках
Октаплас Лг розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові a (ii), група крові a (ii), № 1; Октафарма
Октаплас Лг Розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові a (ii), група крові a (ii), № 1 Октафарма
В 1 аптеці інших міст
від 6873,80 грн
Ціни в інших містах
Паклітаксел Амакса концентрат для розчину для інфузій, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Amaxa LTD
Паклітаксел Амакса Концентрат для розчину для інфузій, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Amaxa LTD
В 11 аптеках
від 485,18 грн
Ціни в аптеках
Паклітаксел Амакса концентрат для розчину для інфузій, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1; Amaxa LTD
Паклітаксел Амакса Концентрат для розчину для інфузій, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1 Amaxa LTD
В 16 аптеках
від 879,70 грн
Ціни в аптеках
СИНУС ІМУН таблетки, 450 мг, № 30; Амакса Фарма
СИНУС ІМУН Таблетки, 450 мг, № 30 Амакса Фарма
В 453 аптеках
від 178,20 грн
Ціни в аптеках
5-Фу розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Амакса Фарма
5-Фу Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Амакса Фарма
Немає в наявності
5-Фу розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Амакса Фарма
5-Фу Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Амакса Фарма
Немає в наявності
Детринорм капсули, 2000 мо, № 60; Амакса Фарма
Детринорм Капсули, 2000 мо, № 60 Амакса Фарма
Немає в наявності
Месна розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 4 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10; Амакса Фарма
Месна Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 4 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10 Амакса Фарма
Немає в наявності
Октаплас Лг розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові b (iii), група крові b (iii), № 1; Октафарма
Октаплас Лг Розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові b (iii), група крові b (iii), № 1 Октафарма
Немає в наявності
Октаплас Лг розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові аb (iv), група крові аb (iv), № 1; Октафарма
Октаплас Лг Розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові аb (iv), група крові аb (iv), № 1 Октафарма
Немає в наявності
Октаплас Лг розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови o (i), группа крови o (i), № 1; Октафарма
Октаплас Лг Розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови o (i), группа крови o (i), № 1 Октафарма
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції