Виробник: Amaxa Pharma LTD
04073, Київ, пр. С. Бандери, 28-А
+38 (044) 580-10-10
www.ua.amaxa
від 522,50 грн
Паклітаксел Амакса Концентрат для розчину для інфузій, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Amaxa LTD
від 485,18 грн
Паклітаксел Амакса Концентрат для розчину для інфузій, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1 Amaxa LTD
від 879,70 грн
Месна Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 4 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10 Амакса Фарма
Немає в наявності
Октаплас Лг Розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові b (iii), група крові b (iii), № 1 Октафарма
Немає в наявності
Октаплас Лг Розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові аb (iv), група крові аb (iv), № 1 Октафарма
Немає в наявності
Октаплас Лг Розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови o (i), группа крови o (i), № 1 Октафарма
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
від 522,50 грн
Паклітаксел Амакса Концентрат для розчину для інфузій, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Amaxa LTD
від 485,18 грн
Паклітаксел Амакса Концентрат для розчину для інфузій, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1 Amaxa LTD
від 879,70 грн
Месна Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 4 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10 Амакса Фарма
Немає в наявності
Октаплас Лг Розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові b (iii), група крові b (iii), № 1 Октафарма
Немає в наявності
Октаплас Лг Розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, група крові аb (iv), група крові аb (iv), № 1 Октафарма
Немає в наявності
Октаплас Лг Розчин для інфузій, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови o (i), группа крови o (i), № 1 Октафарма
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції