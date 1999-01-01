Київ
Оксиками
M01A C05

Лорноксикам

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A CОксиками
M01A C05Лорноксикам
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Ксефокам®
Ксефокам®
Порошок для розчину для ін'єкцій 8 мг флакон №5
Асіно
від 668,95 грн
в 929 аптеках
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Ксефокам®
Ксефокам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг блістер №10
Асіно
від 209,11 грн
в 913 аптеках
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Ларфікс
Ларфікс
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №100
Гледфарм
від 1111,14 грн
в 873 аптеках
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Ксефокам® Рапід
Ксефокам® Рапід
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг №6
Асіно
від 133,10 грн
в 815 аптеках
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Ксефокам®
Ксефокам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №10
Асіно
від 122,80 грн
в 800 аптеках
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Лорнадо
Лорнадо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від 150,00 грн
в 597 аптеках
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Лорнадо
Лорнадо
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 8 мг флакон в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп. №3
Уорлд Медицин
від 423,75 грн
в 523 аптеках
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Лорноліоф Ромфарм
Лорноліоф Ромфарм
Порошок для розчину для ін'єкцій 8 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 2 мл в ампулах №5
Ромфарм Компані
від 461,50 грн
в 296 аптеках
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Ксафіна
Ксафіна
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 8 мг флакон №5
Фармацевтична Компанія Фармберг
від 537,50 грн
в 288 аптеках
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Ларфікс Рапід
Ларфікс Рапід
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг блістер №10
Гледфарм
від 147,47 грн
в 185 аптеках
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Ксефалгін
Ксефалгін
Порошок для розчину для ін'єкцій 8 мг флакон №5
Фітофарм
Немає в наявності
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