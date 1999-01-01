Київ
Оксиками
M01A C05
Лорноксикам
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A C
Оксиками
M01A C05
Лорноксикам
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Ксефокам®
Порошок для розчину для ін'єкцій 8 мг флакон №5
Асіно
від
668,95
грн
в 929 аптеках
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Ксефокам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг блістер №10
Асіно
від
209,11
грн
в 913 аптеках
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Ларфікс
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №100
Гледфарм
від
1111,14
грн
в 873 аптеках
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Ксефокам® Рапід
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг №6
Асіно
від
133,10
грн
в 815 аптеках
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Ксефокам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №10
Асіно
від
122,80
грн
в 800 аптеках
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Лорнадо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від
150,00
грн
в 597 аптеках
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Лорнадо
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 8 мг флакон в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп. №3
Уорлд Медицин
від
423,75
грн
в 523 аптеках
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Лорноліоф Ромфарм
Порошок для розчину для ін'єкцій 8 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 2 мл в ампулах №5
Ромфарм Компані
від
461,50
грн
в 296 аптеках
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Ксафіна
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 8 мг флакон №5
Фармацевтична Компанія Фармберг
від
537,50
грн
в 288 аптеках
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Ларфікс Рапід
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг блістер №10
Гледфарм
від
147,47
грн
в 185 аптеках
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Ксефалгін
Порошок для розчину для ін'єкцій 8 мг флакон №5
Фітофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
4 мг
8 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
3
5
6
10
100
Виробник
Асіно
Гледфарм
Ромфарм Компані
Уорлд Медицин
Фармацевтична Компанія Фармберг
Фитофарм
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