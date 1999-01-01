Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F A
Інгібітори CD20 (Кластери диференціації 20)
L01F B
Інгібітори CD22 (Кластери диференціації 22).
L01F C
Інгібітори CD38 (Кластери диференціації 38).
L01F D
Інгібітори HER2 (рецептор епідермального фактора росту людини 2).
L01F E
Інгібітори EGFR (рецептор епідермального фактора росту).
L01F F
Інгібітори PD-1/PDL-1 (білок програмованої клітинної загибелі 1/ліганд 1 загибелі)
L01F G
Інгібітори VEGF/VEGFR (фактори росту ендотелію судин)
L01F X
Інші моноклональні антитіла та кон'югати антитіло-лікарський засіб
L01F Y
Комбінації моноклональних антитіл і кон'югати антитіло-лікарський засіб
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Авастин®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Україна
від
11724,50
грн
в 11 аптеках
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Кітруда®
Концентрат для розчину для інфузій 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
від
75090,17
грн
в 9 аптеках
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Реддитукс
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 10 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
2769,41
грн
в 8 аптеках
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Риксатон
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 10 мл у картонній коробці №2
Сандоз
від
4075,15
грн
в 7 аптеках
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Авастин®
Концентрат для розчину для інфузій 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Україна
від
46936,00
грн
в 6 аптеках
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Мабтера®
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг/10 мл флакон 10 мл №2
Рош Україна
від
12099,84
грн
в 4 аптеках
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Мабтера®
Концентрат для приготування інфузійного розчину 500 мг/50 мл флакон 50 мл №1
Рош Україна
від
32764,80
грн
в 3 аптеках
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Адцетрис®
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Такеда Фарма
від
78573,34
грн
в 3 аптеках
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Герцептин®
Ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 150 мг флакон №1
Рош Україна
від
15602,70
грн
в 2 аптеках
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Риксатон
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 50 мл у картонній коробці №1
Сандоз
від
10000,00
грн
в 1 аптеці
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Герцептин®
Розчин для ін'єкцій 600 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Рош Україна
від
41210,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Герцептин®
Ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 440 мг флакон з розчинником у флаконах по 20 мл №1
Рош Україна
від
50432,20
грн
в 1 аптеці
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Вектибікс
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 5 мл №1
Дельта Медікел
від
17906,88
грн
в 1 аптеці
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Версаво
Концентрат для приготування розчину для інфузій 25 мг/мл флакон 16 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
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Кадсіла®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Кадсіла®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 160 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Зірабев
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/4 мл флакон №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Ербітукс
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Мерк Сероно Інтернешнл
Немає в наявності
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Дарзалекс®
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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ліофіл. д/конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/п конц д/р-ра д/інф
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/п конц. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/інф.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
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100 мг/10 мл
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160 мг
400 мг/16 мл
420 мг/14 мл
440 мг
500 мг
500 мг/50 мл
600 мг + 600 мг
600 мг/5 мл
1000 мг
1200 мг + 600 мг
1200 мг/20 мл
1400 мг/11,7 мл
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фл. скляний 10 мл
фл. скляний 15 мл
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Виробник
Delta Medical Promotions AG
MSD
Mylan S.A.S.
Pfizer H.C.P. Corporation
Roche
Samsung Bioepis NL B.V.
Samsung Bioepis UK Limited
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Джонсон і Джонсон Україна
Люмьер Фарма
Мерк КГаА
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Рош Україна
Сандоз
Такеда Фарма
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