Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F

МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
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Авастин®
Авастин®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Україна
від 11724,50 грн
в 11 аптеках
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Кітруда®
Кітруда®
Концентрат для розчину для інфузій 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
від 75090,17 грн
в 9 аптеках
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Реддитукс
Реддитукс
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 10 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 2769,41 грн
в 8 аптеках
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Риксатон
Риксатон
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 10 мл у картонній коробці №2
Сандоз
від 4075,15 грн
в 7 аптеках
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Авастин®
Авастин®
Концентрат для розчину для інфузій 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Україна
від 46936,00 грн
в 6 аптеках
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Мабтера®
Мабтера®
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг/10 мл флакон 10 мл №2
Рош Україна
від 12099,84 грн
в 4 аптеках
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Мабтера®
Мабтера®
Концентрат для приготування інфузійного розчину 500 мг/50 мл флакон 50 мл №1
Рош Україна
від 32764,80 грн
в 3 аптеках
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Адцетрис®
Адцетрис®
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Такеда Фарма
від 78573,34 грн
в 3 аптеках
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Герцептин®
Герцептин®
Ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 150 мг флакон №1
Рош Україна
від 15602,70 грн
в 2 аптеках
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Риксатон
Риксатон
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 50 мл у картонній коробці №1
Сандоз
від 10000,00 грн
в 1 аптеці
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Герцептин®
Герцептин®
Розчин для ін'єкцій 600 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Рош Україна
від 41210,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Герцептин®
Герцептин®
Ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 440 мг флакон з розчинником у флаконах по 20 мл №1
Рош Україна
від 50432,20 грн
в 1 аптеці
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Вектибікс
Вектибікс
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 5 мл №1
Дельта Медікел
від 17906,88 грн
в 1 аптеці
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Версаво
Версаво
Концентрат для приготування розчину для інфузій 25 мг/мл флакон 16 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Кадсіла®
Кадсіла®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
Кадсіла®
Кадсіла®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 160 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
Зірабев
Зірабев
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/4 мл флакон №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Ербітукс
Ербітукс
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Мерк Сероно Інтернешнл
Немає в наявності
Дарзалекс®
Дарзалекс®
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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