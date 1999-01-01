Київ
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F X
Інші моноклональні антитіла та кон'югати антитіло-лікарський засіб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F X
Інші моноклональні антитіла та кон'югати антитіло-лікарський засіб
L01F X02
Гемтузумаб озогаміціна
L01F X05
Брентуксімаб ведотин
L01F X14
Полатузумаб ведотин
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Адцетрис®
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Такеда Фарма
від
78573,34
грн
в 3 аптеках
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Майлотарг
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 4,5 мг флакон №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Полайві®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 30 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Полайві®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 140 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/п конц. д/р-ну д/інф.
Дозування
4.5 мг
30 мг
50 мг
140 мг
Виробник
Pfizer H.C.P. Corporation
Рош Україна
Такеда Фарма
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