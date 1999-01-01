Київ
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F X

Інші моноклональні антитіла та кон'югати антитіло-лікарський засіб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F XІнші моноклональні антитіла та кон'югати антитіло-лікарський засіб
Сортування: По популярності
Адцетрис®
Адцетрис®
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Такеда Фарма
від 78573,34 грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Майлотарг
Майлотарг
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 4,5 мг флакон №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Полайві®
Полайві®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 30 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
Полайві®
Полайві®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 140 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране