Київ
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F D
Інгібітори HER2 (рецептор епідермального фактора росту людини 2).
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F D
Інгібітори HER2 (рецептор епідермального фактора росту людини 2).
L01F D01
Трастузумаб
L01F D02
Пертузумаб
L01F D03
Трастузумаб емтанзин
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Герцептин®
Ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 150 мг флакон №1
Рош Україна
від
15602,70
грн
в 2 аптеках
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Герцептин®
Ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 440 мг флакон з розчинником у флаконах по 20 мл №1
Рош Україна
від
50432,20
грн
в 1 аптеці
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Герцептин®
Розчин для ін'єкцій 600 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Рош Україна
від
41210,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Кадсіла®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Кадсіла®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 160 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Пер'Єта®
Концентрат для розчину для інфузій 420 мг/14 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Трастумаб
Ліофілізат для концентрату для розчину для інфузій 150 мг флакон №1
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/п конц д/р-ра д/інф
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
Дозування
100 мг
150 мг
160 мг
420 мг/14 мл
440 мг
600 мг/5 мл
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Пакування
фл.
фл. 5 мл
Виробник
Mylan S.A.S.
Roche
Samsung Bioepis NL B.V.
Samsung Bioepis UK Limited
Люмьер Фарма
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Рош Україна
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