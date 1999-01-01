Київ
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F C
Інгібітори CD38 (Кластери диференціації 38).
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F C
Інгібітори CD38 (Кластери диференціації 38).
L01F C01
Даратумумаб
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Дарзалекс®
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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