Київ
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F F

Інгібітори PD-1/PDL-1 (білок програмованої клітинної загибелі 1/ліганд 1 загибелі)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F FІнгібітори PD-1/PDL-1 (білок програмованої клітинної загибелі 1/ліганд 1 загибелі)
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MSD
від 75090,17 грн
в 9 аптеках
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Тецентрик®
Тецентрик®
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Немає в наявності
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