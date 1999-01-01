Київ
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F F
Інгібітори PD-1/PDL-1 (білок програмованої клітинної загибелі 1/ліганд 1 загибелі)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F F
Інгібітори PD-1/PDL-1 (білок програмованої клітинної загибелі 1/ліганд 1 загибелі)
L01F F02
Пембролізумаб
L01F F05
Атезолізумаб
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Кітруда®
Концентрат для розчину для інфузій 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
від
75090,17
грн
в 9 аптеках
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Тецентрик®
Концентрат для розчину для інфузій 1200 мг/20 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Дозування
25 мг/мл
1200 мг/20 мл
Пакування
фл.
фл. 4 мл
Виробник
MSD
Рош Україна
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