Київ
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F E
Інгібітори EGFR (рецептор епідермального фактора росту).
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F E
Інгібітори EGFR (рецептор епідермального фактора росту).
L01F E01
Цетуксимаб
L01F E02
Панітумумаб
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Вектибікс
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 5 мл №1
Дельта Медікел
від
17906,88
грн
в 1 аптеці
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Ербітукс
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Мерк Сероно Інтернешнл
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/інф.
Дозування
5 мг/мл
20 мг/мл
Пакування
фл. 5 мл
фл. 20 мл
Виробник
Delta Medical Promotions AG
Мерк КГаА
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