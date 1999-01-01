Київ
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F A
Інгібітори CD20 (Кластери диференціації 20)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F A
Інгібітори CD20 (Кластери диференціації 20)
L01F A01
Ритуксимаб
L01F A03
Обинутузумаб
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Реддитукс
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 10 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
2769,41
грн
в 8 аптеках
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Риксатон
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 10 мл у картонній коробці №2
Сандоз
від
4075,15
грн
в 7 аптеках
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Мабтера®
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг/10 мл флакон 10 мл №2
Рош Україна
від
12099,84
грн
в 4 аптеках
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Мабтера®
Концентрат для приготування інфузійного розчину 500 мг/50 мл флакон 50 мл №1
Рош Україна
від
32764,80
грн
в 3 аптеках
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Риксатон
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 50 мл у картонній коробці №1
Сандоз
від
10000,00
грн
в 1 аптеці
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Мабтера®
Розчин для ін'єкцій 1400 мг/11,7 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Реддитукс
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 50 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
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Газіва®
Концентрат для розчину для інфузій 1000 мг флакон 40 мл №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
Дозування
10 мг/мл
100 мг
100 мг/10 мл
500 мг
500 мг/50 мл
1000 мг
1400 мг/11,7 мл
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Пакування
фл.
фл. 10 мл
фл. 40 мл
фл. 50 мл
Кількість штук в упаковці
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Виробник
Pfizer H.C.P. Corporation
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Люмьер Фарма
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Рош Україна
Сандоз
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