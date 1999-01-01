Київ
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F A

Інгібітори CD20 (Кластери диференціації 20)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F AІнгібітори CD20 (Кластери диференціації 20)
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Реддитукс
Реддитукс
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 10 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 2769,41 грн
в 8 аптеках
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Риксатон
Риксатон
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 10 мл у картонній коробці №2
Сандоз
від 4075,15 грн
в 7 аптеках
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Мабтера®
Мабтера®
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг/10 мл флакон 10 мл №2
Рош Україна
від 12099,84 грн
в 4 аптеках
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Мабтера®
Мабтера®
Концентрат для приготування інфузійного розчину 500 мг/50 мл флакон 50 мл №1
Рош Україна
від 32764,80 грн
в 3 аптеках
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Риксатон
Риксатон
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 50 мл у картонній коробці №1
Сандоз
від 10000,00 грн
в 1 аптеці
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Мабтера®
Мабтера®
Розчин для ін'єкцій 1400 мг/11,7 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
Реддитукс
Реддитукс
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 50 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Газіва®
Газіва®
Концентрат для розчину для інфузій 1000 мг флакон 40 мл №1
Рош Україна
Немає в наявності
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