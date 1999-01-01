Київ
АМІНОГЛІКОЗИДИ
J01G B
Інші аміноглікозиди
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01G
АМІНОГЛІКОЗИДИ
J01G B
Інші аміноглікозиди
J01G B01
Тобраміцин
J01G B03
Гентаміцин
J01G B04
Канаміцин
J01G B06
Амікацин
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Гентаміцину сульфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
від
59,04
грн
в 677 аптеках
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Амікацину сульфат
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №1
Лекхім-Харків
від
69,69
грн
в 400 аптеках
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Амікацину сульфат
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №1
Лекхім-Харків
від
104,21
грн
в 372 аптеках
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Аміцил®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
89,95
грн
в 339 аптеках
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Амікацин-Віста
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 2 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
156,49
грн
в 302 аптеках
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Браксон
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Юрія-Фарм
від
1465,00
грн
в 127 аптеках
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Аміцил®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
69,76
грн
в 68 аптеках
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Гентаміцину сульфат
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
73,62
грн
в 35 аптеках
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Гентаміцин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
61,00
грн
в 19 аптеках
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Аміцил®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
від
52,40
грн
в 6 аптеках
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Гентаміцин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
51,80
грн
в 1 аптеці
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Брамітоб
Розчин для інгаляцій 300 мг/4 мл ампула 4 мл стрип №56
Кьєзі Фармасьютікалс
від
95420,70
грн
в 1 аптеці інших міст
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Браксон
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 1 мл №10
Юрія-Фарм
від
210,68
грн
в 1 аптеці інших міст
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Амікацид
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
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Амікацин-Віста
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 4 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/інг., капс. тверд.
р-н д/ін.
р-н д/інг.
Дозування
0.5 г
1 г
28 мг
40 мг/мл
50 мг/мл
125 мг/мл
250 мг
250 мг/мл
300 мг/4 мл
300 мг/5 мл
500 мг
1000 мг
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 4 мл
амп. 5 мл
блістер
фл.
фл. 2 мл
фл. 4 мл
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Кількість штук в упаковці
1
10
56
224
448
Виробник
Bros
Exir Pharmaceutical
M-Invest Limited
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Mistral Capital Management
Mylan GmbH
Брос
Дарниця ФФ
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кьєзі Фармасьютікалс
Лекхім-Харків
Медичний центр М.Т.К.
Містрал Кепітал Менеджмент
Новофарм-Біосинтез
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