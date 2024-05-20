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Амікацину сульфат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл, №1 - Одеса (155060) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
87,73
Економія: -14,29 грн
73,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
79,44
Економія: -6,00 грн
73,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (3)
83,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
73,90 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
79,75
Економія: -2,85 грн
76,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
81,58
Економія: -8,14 грн
73,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
70,78
Економія: -3,28 грн
67,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
79,90
Економія: -5,35 грн
74,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
74,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (3)
83,35
Економія: -8,29 грн
75,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
77,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (5)
77,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
81,58
Економія: -8,37 грн
73,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
80,67
Економія: -6,94 грн
73,73 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (2)
78,44
Економія: -5,23 грн
73,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (3)
78,50
Економія: -3,84 грн
74,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (2)
69,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (5)
77,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
83,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
87,31
Економія: -14,10 грн
73,21 грн