Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАМІНОГЛІКОЗИДИІнші аміноглікозидиАмікацинАміцил®Ціни в аптеках

Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Одеса (70251) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (5)
100,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
108,10 грн
Меліса
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (6)
116,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
108,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
108,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (9)
100,08 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
108,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
108,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
108,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
108,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
115,54
Економія: -8,59 грн
106,95 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (10)
100,08 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (20)
100,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
108,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
108,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
108,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (2)
112,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
108,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
108,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (186)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
108,10 грн