Київ
Інші аміноглікозиди
J01G B03

Гентаміцин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01GАМІНОГЛІКОЗИДИ
J01G BІнші аміноглікозиди
J01G B03Гентаміцин
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Гентаміцину сульфат-Дарниця
Гентаміцину сульфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
від 59,04 грн
в 677 аптеках
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Гентаміцину сульфат
Гентаміцину сульфат
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від 73,62 грн
в 35 аптеках
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Гентаміцин-Здоров'я
Гентаміцин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 61,00 грн
в 19 аптеках
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Гентаміцин-Здоров'я
Гентаміцин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 51,80 грн
в 1 аптеці
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