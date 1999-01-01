Київ
Інші аміноглікозиди
J01G B03
Гентаміцин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01G
АМІНОГЛІКОЗИДИ
J01G B
Інші аміноглікозиди
J01G B03
Гентаміцин
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Гентаміцину сульфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
від
59,04
грн
в 677 аптеках
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Гентаміцину сульфат
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
73,62
грн
в 35 аптеках
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Гентаміцин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
61,00
грн
в 19 аптеках
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Гентаміцин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
51,80
грн
в 1 аптеці
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Виробник
Дарниця ФФ
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
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