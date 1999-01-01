Київ
Інші аміноглікозиди
J01G B06
Амікацин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01G
АМІНОГЛІКОЗИДИ
J01G B
Інші аміноглікозиди
J01G B06
Амікацин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Амікацину сульфат
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №1
Лекхім-Харків
від
69,69
грн
в 400 аптеках
Знайти в аптеках
Амікацину сульфат
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №1
Лекхім-Харків
від
104,21
грн
в 372 аптеках
Знайти в аптеках
Аміцил®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
89,95
грн
в 339 аптеках
Знайти в аптеках
Амікацин-Віста
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 2 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
156,49
грн
в 302 аптеках
Знайти в аптеках
Аміцил®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
69,76
грн
в 68 аптеках
Знайти в аптеках
Аміцил®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
від
52,40
грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
Амікацид
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Амікацин-Віста
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 4 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Амікацид
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 4 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Лорікацин
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Лорікацин
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Флекселіт
Розчин для ін'єкцій 250 мг ампула 1 мл №1
Брос
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Флекселіт
Розчин для ін'єкцій 500 мг ампула 2 мл №1
Брос
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
Дозування
0.5 г
1 г
50 мг/мл
125 мг/мл
250 мг
250 мг/мл
500 мг
1000 мг
Показати всі
Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 4 мл
фл.
фл. 2 мл
фл. 4 мл
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Bros
Exir Pharmaceutical
M-Invest Limited
Брос
Корпорація Артеріум
Лекхім-Харків
Містрал Кепітал Менеджмент
Новофарм-Біосинтез
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню