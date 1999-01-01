Київ
Інші аміноглікозиди
J01G B06

Амікацин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01GАМІНОГЛІКОЗИДИ
J01G BІнші аміноглікозиди
J01G B06Амікацин
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Амікацину сульфат
Амікацину сульфат
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №1
Лекхім-Харків
від 69,69 грн
в 400 аптеках
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Амікацину сульфат
Амікацину сульфат
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №1
Лекхім-Харків
від 104,21 грн
в 372 аптеках
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Аміцил®
Аміцил®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від 89,95 грн
в 339 аптеках
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Амікацин-Віста
Амікацин-Віста
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 2 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 156,49 грн
в 302 аптеках
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Аміцил®
Аміцил®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від 69,76 грн
в 68 аптеках
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Аміцил®
Аміцил®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
від 52,40 грн
в 6 аптеках
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Амікацид
Амікацид
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
Амікацин-Віста
Амікацин-Віста
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 4 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Амікацид
Амікацид
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 4 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
Лорікацин
Лорікацин
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Лорікацин
Лорікацин
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Флекселіт
Флекселіт
Розчин для ін'єкцій 250 мг ампула 1 мл №1
Брос
Немає в наявності
Флекселіт
Флекселіт
Розчин для ін'єкцій 500 мг ампула 2 мл №1
Брос
Немає в наявності
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