Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01G

АМІНОГЛІКОЗИДИ

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01GАМІНОГЛІКОЗИДИ
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Гентаміцину сульфат-Дарниця
Гентаміцину сульфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
від 59,04 грн
в 677 аптеках
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Амікацину сульфат
Амікацину сульфат
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №1
Лекхім-Харків
від 69,69 грн
в 400 аптеках
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Амікацину сульфат
Амікацину сульфат
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №1
Лекхім-Харків
від 104,21 грн
в 372 аптеках
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Аміцил®
Аміцил®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від 89,95 грн
в 339 аптеках
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Амікацин-Віста
Амікацин-Віста
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 2 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 156,49 грн
в 302 аптеках
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Стрептоміцин
Стрептоміцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 6,71 грн
в 186 аптеках
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Браксон
Браксон
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Юрія-Фарм
від 1465,00 грн
в 127 аптеках
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Аміцил®
Аміцил®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від 69,76 грн
в 68 аптеках
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Гентаміцину сульфат
Гентаміцину сульфат
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від 73,62 грн
в 35 аптеках
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Гентаміцин-Здоров'я
Гентаміцин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 61,00 грн
в 19 аптеках
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Аміцил®
Аміцил®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
від 52,40 грн
в 6 аптеках
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Гентаміцин-Здоров'я
Гентаміцин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 51,80 грн
в 1 аптеці
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Брамітоб
Брамітоб
Розчин для інгаляцій 300 мг/4 мл ампула 4 мл стрип №56
Кьєзі Фармасьютікалс
від 95420,70 грн
в 1 аптеці інших міст
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Браксон
Браксон
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 1 мл №10
Юрія-Фарм
від 210,68 грн
в 1 аптеці інших міст
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Амікацид
Амікацид
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
Амікацид
Амікацид
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 4 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
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