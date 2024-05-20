Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Одеса (70250) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 63 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Канатна, 78