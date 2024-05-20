Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАМІНОГЛІКОЗИДИІнші аміноглікозидиАмікацинАміцил®Ціни в аптеках

Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Одеса (70250) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
69,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (3)
80,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (10)
69,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (6)
79,90
Економія: -3,90 грн
76,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (3)
69,76 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
69,76 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
76,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -11,35 грн
71,15 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (3)
67,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
79,67
Економія: -5,18 грн
74,49 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
76,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
85,22
Економія: -11,78 грн
73,44 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
79,99
Економія: -8,84 грн
71,15 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
76,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
74,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (5)
78,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (1)
87,19
Економія: -16,04 грн
71,15 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (3)
86,99
Економія: -15,84 грн
71,15 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (2)
76,80 грн