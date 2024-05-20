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Амікацину сульфат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл, №1 - Одеса (155061) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
94,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (10)
112,03
Економія: -8,14 грн
103,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
113,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
99,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
113,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
105,60 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
111,89
Економія: -3,99 грн
107,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
113,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
113,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
113,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
114,59
Економія: -5,59 грн
109,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
113,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
110,41
Економія: -16,00 грн
94,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (4)
92,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
113,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
113,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
113,46
Економія: -10,52 грн
102,94 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
113,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (2)
104,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (2)
118,85
Економія: -19,31 грн
99,54 грн