Київ
Інші аміноглікозиди
J01G B01

Тобраміцин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01GАМІНОГЛІКОЗИДИ
J01G BІнші аміноглікозиди
J01G B01Тобраміцин
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Браксон
Браксон
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Юрія-Фарм
від 1465,00 грн
в 127 аптеках
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Браксон
Браксон
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 1 мл №10
Юрія-Фарм
від 210,68 грн
в 1 аптеці інших міст
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Брамітоб
Брамітоб
Розчин для інгаляцій 300 мг/4 мл ампула 4 мл стрип №56
Кьєзі Фармасьютікалс
від 95420,70 грн
в 1 аптеці інших міст
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