Київ
Інші аміноглікозиди
J01G B01
Тобраміцин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01G
АМІНОГЛІКОЗИДИ
J01G B
Інші аміноглікозиди
J01G B01
Тобраміцин
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Браксон
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Юрія-Фарм
від
1465,00
грн
в 127 аптеках
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Браксон
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 1 мл №10
Юрія-Фарм
від
210,68
грн
в 1 аптеці інших міст
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Брамітоб
Розчин для інгаляцій 300 мг/4 мл ампула 4 мл стрип №56
Кьєзі Фармасьютікалс
від
95420,70
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
пор. д/інг., капс. тверд.
р-н д/ін.
р-н д/інг.
Дозування
28 мг
40 мг/мл
300 мг/4 мл
300 мг/5 мл
Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 4 мл
амп. 5 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
10
56
224
448
Виробник
Mistral Capital Management
Mylan GmbH
Кьєзі Фармасьютікалс
Медичний центр М.Т.К.
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