Київ
Інші аміноглікозиди
J01G B04
Канаміцин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01G
АМІНОГЛІКОЗИДИ
J01G B
Інші аміноглікозиди
J01G B04
Канаміцин
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Канамак-1000
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Канаміцин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Дозування
1 г
1000 мг
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
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