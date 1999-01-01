Київ
Інші аміноглікозиди
J01G B04

Канаміцин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01GАМІНОГЛІКОЗИДИ
J01G BІнші аміноглікозиди
J01G B04Канаміцин
Сортування: По популярності
Канамак-1000
Канамак-1000
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Канаміцин
Канаміцин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране