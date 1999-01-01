Київ
БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C A
Пеніциліни широкого спектра дії
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01C
БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C A
Пеніциліни широкого спектра дії
J01C A01
Ампіцилін
J01C A04
Амоксицилін
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Амоксил®
Таблетки 500 мг №20
Корпорація Артеріум
від
123,34
грн
в 942 аптеках
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Ампіцилін
Таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
від
72,29
грн
в 730 аптеках
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Оспамокс®
Порошок для оральної суспензії 500 мг/5 мл флакон 12 г для приготування 60 мл суспензії №1
Sandoz
від
254,16
грн
в 707 аптеках
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Амоксил®
Таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
від
81,02
грн
в 570 аптеках
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Оспамокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг №12
Сандоз
від
190,00
грн
в 540 аптеках
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Оспамокс®
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон 6.6 г для приготування 60 мл суспензії №1
Sandoz
від
235,30
грн
в 539 аптеках
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Оспамокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №12
Сандоз
від
153,28
грн
в 533 аптеках
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Оспамокс®
Порошок для оральної суспензії 125 мг/5 мл флакон 5.1 г для приготування 60 мл суспензії №1
Sandoz
від
196,09
грн
в 426 аптеках
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Флемоксин Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 500 мг блістер №20
Чеплафарм Арцнайміттель
від
257,84
грн
в 361 аптеці
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Флемоксин Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 250 мг блістер №20
Чеплафарм Арцнайміттель
від
221,48
грн
в 352 аптеках
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Флемоксин Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 1000 мг блістер №20
Чеплафарм Арцнайміттель
від
281,43
грн
в 347 аптеках
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Амоксил® ДТ
Таблетки, що диспергуються 500 мг блістер у пачці №20
Корпорація Артеріум
від
132,08
грн
в 339 аптеках
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Ампіцилін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
8,00
грн
в 269 аптеках
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Ампіцилін
Таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
від
41,28
грн
в 109 аптеках
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Хіконцил
Капсули 500 мг блістер №16
КРКА
від
267,71
грн
в 3 аптеках інших міст
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Флемоксин Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 125 мг блістер №20
Чеплафарм Арцнайміттель
від
149,94
грн
в 2 аптеках
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Оспамокс ДТ
Таблетки, що диспергуються 500 мг №20
Sandoz
від
172,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Ампіцилін
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Грамокс-А
Капсули 500 мг №16
Сперко Україна
Немає в наявності
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Оспамокс ДТ
Таблетки, що диспергуються 500 мг №12
Sandoz
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/п сусп.
пор. д/п сусп. д/перор. заст.
пор. д/р-ну д/ін.
табл.
табл. в/плівк. обол.
таблетки, що диспергуються
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Дозування
0.5 г
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125 мг
125 мг/5 мл
250 мг
250 мг/5 мл
375 мг
500 мг
500 мг/5 мл
750 мг
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фл. 6.6 г
фл. 12 г
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Actavis Group
Antibiotice
KRKA d.d. Novo Mesto
Sandoz
КРКА
Корпорація Артеріум
Сандоз
Сперко Украина
Чеплафарм Арцнайміттель
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