Київ
Пеніциліни широкого спектра дії
J01C A01

Ампіцилін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01CБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C AПеніциліни широкого спектра дії
J01C A01Ампіцилін
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Ампіцилін
Ампіцилін
Таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
від 72,29 грн
в 730 аптеках
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Ампіцилін
Ампіцилін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від 8,00 грн
в 269 аптеках
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Ампіцилін
Ампіцилін
Таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
від 41,28 грн
в 109 аптеках
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Ампіцилін
Ампіцилін
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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