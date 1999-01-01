Київ
Пеніциліни широкого спектра дії
J01C A01
Ампіцилін
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01C
БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C A
Пеніциліни широкого спектра дії
J01C A01
Ампіцилін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Ампіцилін
Таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
від
72,29
грн
в 730 аптеках
Знайти в аптеках
Ампіцилін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
8,00
грн
в 269 аптеках
Знайти в аптеках
Ампіцилін
Таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
від
41,28
грн
в 109 аптеках
Знайти в аптеках
Ампіцилін
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
пор. д/р-ну д/ін.
табл.
Дозування
0.5 г
1 г
250 мг
Пакування
фл.
Кількість штук в упаковці
1
10
20
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню