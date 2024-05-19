Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Київ (144395) Лікарський препарат - ціни
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Київ, просп. Лобановського, 35
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Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
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Київ, вул. Вишгородська, 33
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Лісники, вул. Ватутіна, 170
Біла ромашка
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Васильків, вул. Соборна, 64/1
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Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
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Звягель, вул. Шевченка, 30
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Звягель, вул. Анни Ярославни, 17
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Гнівань, вул. Лісова, 4
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Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
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Ізяслав, вул. Незалежності, 11
Подорожник
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Онуфріївка, вул. Центральна, 10
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Хмельницький, вул. Свободи, 1-А