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Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Київ (144395) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (4)
8,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (2)
8,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 33
Всього: упаковка (3)
7,67 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (11)
10,11
Економія: -0,30 грн
9,81 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (6)
10,09
Економія: -0,30 грн
9,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Клавдієво-Тарасове, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (5)
4,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
Всього: упаковка (5)
5,08 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (5)
5,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пирятин, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (1)
7,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 29
Всього: упаковка (2)
7,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (12)
8,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 32
Всього: упаковка (1)
7,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (1)
8,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 30
Всього: упаковка (1)
7,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Анни Ярославни, 17
Всього: упаковка (4)
7,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
Всього: упаковка (5)
7,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (10)
7,64
Економія: -0,42 грн
7,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (4)
7,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (3)
8,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (5)
8,08 грн