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Амоксил® ДТ таблетки, що диспергуються 500 мг блістер у пачці, №20 - Київ (171185) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
128,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
142,80
Економія: -11,90 грн
130,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
133,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
134,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
128,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
129,26
Економія: -19,64 грн
109,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
128,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
135,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
157,16
Економія: -18,32 грн
138,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
128,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
128,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
128,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
128,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
128,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
128,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
128,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
128,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
128,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
128,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
128,70 грн