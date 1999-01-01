Київ
Пеніциліни широкого спектра дії
J01C A04

Амоксицилін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01CБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C AПеніциліни широкого спектра дії
J01C A04Амоксицилін
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Амоксил®
Амоксил®
Таблетки 500 мг №20
Корпорація Артеріум
від 123,34 грн
в 942 аптеках
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Оспамокс®
Оспамокс®
Порошок для оральної суспензії 500 мг/5 мл флакон 12 г для приготування 60 мл суспензії №1
Sandoz
від 254,16 грн
в 707 аптеках
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Амоксил®
Амоксил®
Таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
від 81,02 грн
в 570 аптеках
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Оспамокс®
Оспамокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг №12
Сандоз
від 190,00 грн
в 540 аптеках
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Оспамокс®
Оспамокс®
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон 6.6 г для приготування 60 мл суспензії №1
Sandoz
від 235,30 грн
в 539 аптеках
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Оспамокс®
Оспамокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №12
Сандоз
від 153,28 грн
в 533 аптеках
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Оспамокс®
Оспамокс®
Порошок для оральної суспензії 125 мг/5 мл флакон 5.1 г для приготування 60 мл суспензії №1
Sandoz
від 196,09 грн
в 426 аптеках
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Флемоксин Солютаб®
Флемоксин Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 500 мг блістер №20
Чеплафарм Арцнайміттель
від 257,84 грн
в 361 аптеці
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Флемоксин Солютаб®
Флемоксин Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 250 мг блістер №20
Чеплафарм Арцнайміттель
від 221,48 грн
в 352 аптеках
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Флемоксин Солютаб®
Флемоксин Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 1000 мг блістер №20
Чеплафарм Арцнайміттель
від 281,43 грн
в 347 аптеках
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Амоксил® ДТ
Амоксил® ДТ
Таблетки, що диспергуються 500 мг блістер у пачці №20
Корпорація Артеріум
від 132,08 грн
в 339 аптеках
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Хіконцил
Хіконцил
Капсули 500 мг блістер №16
КРКА
від 267,71 грн
в 3 аптеках інших міст
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Флемоксин Солютаб®
Флемоксин Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 125 мг блістер №20
Чеплафарм Арцнайміттель
від 149,94 грн
в 2 аптеках
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Оспамокс ДТ
Оспамокс ДТ
Таблетки, що диспергуються 500 мг №20
Sandoz
від 172,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Амофаст
Амофаст
Таблетки, що диспергуються 750 мг №20
Актавіс груп
Немає в наявності
Грамокс-А
Грамокс-А
Капсули 500 мг №16
Сперко Україна
Немає в наявності
Оспамокс ДТ
Оспамокс ДТ
Таблетки, що диспергуються 1000 мг №12
Sandoz
Немає в наявності
Оспамокс ДТ
Оспамокс ДТ
Таблетки, що диспергуються 1000 мг №20
Sandoz
Немає в наявності
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