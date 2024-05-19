Ампіцилін таблетки 250 мг, №10 - Київ (87790) Лікарський препарат - ціни
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Віталюкс
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Київ, вул. Павлівська, 17
Подорожник
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Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека копійка
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
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Київ, вул. Золотоустівська, 55
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Київ, вул. Антоновича, 66