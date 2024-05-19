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Ампіцилін таблетки 250 мг, №10 - Київ (87790) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (3)
48,65
Економія: -2,50 грн
46,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
48,83
Економія: -7,78 грн
41,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (5)
30,41
Економія: -4,62 грн
25,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
42,76
Економія: -4,15 грн
38,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
47,70
Економія: -3,86 грн
43,84 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
41,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
44,94
Економія: -3,53 грн
41,41 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
Всього: упаковка (2)
42,80
Економія: -1,00 грн
41,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
46,07
Економія: -3,53 грн
42,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (2)
46,61
Економія: -5,20 грн
41,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
48,89
Економія: -7,65 грн
41,24 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
43,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
48,62
Економія: -5,31 грн
43,31 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (1)
41,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
44,65
Економія: -4,90 грн
39,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (3)
47,54
Економія: -6,32 грн
41,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
46,64
Економія: -6,33 грн
40,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
42,22
Економія: -5,72 грн
36,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
46,93
Економія: -5,69 грн
41,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (2)
48,64
Економія: -5,18 грн
43,46 грн