Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01C
БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01C
БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C A
Пеніциліни широкого спектра дії
J01C E
Пеніциліни, чутливі до дії бета-лактамаз
J01C R
Комбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамаз
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Аугментин (BD)
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер №14
ГлаксоСмітКляйн
від
371,70
грн
в 993 аптеках
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Аугментин
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг + 125 мг блістер №14
ГлаксоСмітКляйн
від
242,64
грн
в 985 аптеках
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Амоксил®
Таблетки 500 мг №20
Корпорація Артеріум
від
123,34
грн
в 942 аптеках
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Аугментин
Порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії №1
ГлаксоСмітКляйн
від
189,60
грн
в 935 аптеках
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Амоксил-К 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер №14
Корпорація Артеріум
від
177,54
грн
в 884 аптеках
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Аугментин
Порошок для оральної суспензії 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії №1
ГлаксоСмітКляйн
від
251,78
грн
в 880 аптеках
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Біцилін®-5
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 1500000 од флакон №1
Корпорація Артеріум
від
142,00
грн
в 868 аптеках
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Амоксил-К 625
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер №14
Корпорація Артеріум
від
158,82
грн
в 842 аптеках
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Аугментин ES
Порошок для оральної суспензії 600 мг/5 мл + 42,9 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
ГлаксоСмітКляйн
від
392,12
грн
в 788 аптеках
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Амоксиклав® 2s
Порошок для оральної суспензії 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон 70 мл №1
Sandoz
від
233,74
грн
в 772 аптеках
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Медоклав
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг №14
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
228,38
грн
в 734 аптеках
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Ампіцилін
Таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
від
72,29
грн
в 730 аптеках
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Оспамокс®
Порошок для оральної суспензії 500 мг/5 мл флакон 12 г для приготування 60 мл суспензії №1
Sandoz
від
254,16
грн
в 707 аптеках
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Біцилін®-3
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 од флакон №1
Корпорація Артеріум
від
92,50
грн
в 683 аптеках
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Бензилпеніцилін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000000 од флакон №1
Корпорація Артеріум
від
8,39
грн
в 658 аптеках
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Амоксил®
Таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
від
81,02
грн
в 570 аптеках
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Абиклав®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер у пачці №10
Абрил Формулейшнз
від
266,65
грн
в 563 аптеках
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Амоксиклав®
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії №1
Sandoz
від
233,57
грн
в 544 аптеках
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Оспамокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг №12
Сандоз
від
190,00
грн
в 540 аптеках
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Оспамокс®
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон 6.6 г для приготування 60 мл суспензії №1
Sandoz
від
235,30
грн
в 539 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. сусп.
капс.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/п р-ну д/ін. та інф.
пор. д/п сусп.
пор. д/п сусп. д/перор. заст.
пор. д/п сусп. д/ін.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
пор. д/р-ну д/інф.
пор.ліоф. д/р-ну д/ін. та інф.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
таблетки, що диспергуються
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Дозування
0.5 г
0.75 г
1 г
1.2 г
1.5 г
2 г + 0.25 г
3 г
4 г + 0.5 г
4 г + 500 мг
4.5 г
125 мг
125 мг + 31.25 мг
125 мг/5 мл
125 мг/5 мл + 31.25 мг/5 мл
200 мг/5 мл + 28.5 мг/5 мл
250 мг
250 мг + 62.5 мг
250 мг/5 мл
250 мг/5 мл + 62.5 мг/5 мл
375 мг
400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл
500 мг
500 мг + 100 мг
500 мг + 125 мг
500 мг/5 мл
600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл
750 мг
875 мг + 125 мг
1000 мг
1000 мг + 200 мг
1000 мг + 500 мг
500000 ОД
600000 ОД
1000000 МО
1000000 ОД
1500000 ОД
2400000 МО
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Пакування
блістер
блістер у пачці
контейнер 60 мл
контейнер 100 мл
контейнер 120 мл
саше
стрип
фл.
фл. 4.5 г
фл. 5.1 г
фл. 6.6 г
фл. 12 г
фл. 25 г
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 60 мл
фл. 70 мл
фл. 100 мл
фл. 140 мл
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Кількість штук в упаковці
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5
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30
50
60
100
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Виробник
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Alkem Lab.
Antibiotice
Aringa
Astellas Pharma Europe
IPCA
KRKA d.d. Novo Mesto
M. Biotech Ltd.
Medochemie Ltd
Orchid Pharma
Pfizer Inc.
Sandoz
Teva
Unichem Laboratories
ZEVITA
Абрил Формулейшнз
Алкем Лаб.
Антібіотіче
Ауробіндо Фарма
ГлаксоСмітКляйн
Дженофарм
КРКА
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Медокемі Лтд
Мікро Лабс
Містрал Кепітал Менеджмент
НОРД ФАРМ
Сандоз
Сперко Украина
Тева Украина
Фармекс Групп
Чеплафарм Арцнайміттель
Юрия-Фарм
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