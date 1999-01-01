Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01C

БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01CБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
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Аугментин (BD)
Аугментин (BD)
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер №14
ГлаксоСмітКляйн
від 371,70 грн
в 993 аптеках
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Аугментин
Аугментин
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг + 125 мг блістер №14
ГлаксоСмітКляйн
від 242,64 грн
в 985 аптеках
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Амоксил®
Амоксил®
Таблетки 500 мг №20
Корпорація Артеріум
від 123,34 грн
в 942 аптеках
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Аугментин
Аугментин
Порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії №1
ГлаксоСмітКляйн
від 189,60 грн
в 935 аптеках
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Амоксил-К 1000
Амоксил-К 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер №14
Корпорація Артеріум
від 177,54 грн
в 884 аптеках
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Аугментин
Аугментин
Порошок для оральної суспензії 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії №1
ГлаксоСмітКляйн
від 251,78 грн
в 880 аптеках
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Біцилін®-5
Біцилін®-5
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 1500000 од флакон №1
Корпорація Артеріум
від 142,00 грн
в 868 аптеках
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Амоксил-К 625
Амоксил-К 625
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер №14
Корпорація Артеріум
від 158,82 грн
в 842 аптеках
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Аугментин ES
Аугментин ES
Порошок для оральної суспензії 600 мг/5 мл + 42,9 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
ГлаксоСмітКляйн
від 392,12 грн
в 788 аптеках
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Амоксиклав® 2s
Амоксиклав® 2s
Порошок для оральної суспензії 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон 70 мл №1
Sandoz
від 233,74 грн
в 772 аптеках
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Медоклав
Медоклав
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг №14
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 228,38 грн
в 734 аптеках
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Ампіцилін
Ампіцилін
Таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
від 72,29 грн
в 730 аптеках
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Оспамокс®
Оспамокс®
Порошок для оральної суспензії 500 мг/5 мл флакон 12 г для приготування 60 мл суспензії №1
Sandoz
від 254,16 грн
в 707 аптеках
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Біцилін®-3
Біцилін®-3
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 од флакон №1
Корпорація Артеріум
від 92,50 грн
в 683 аптеках
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Бензилпеніцилін
Бензилпеніцилін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000000 од флакон №1
Корпорація Артеріум
від 8,39 грн
в 658 аптеках
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Амоксил®
Амоксил®
Таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
від 81,02 грн
в 570 аптеках
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Абиклав®
Абиклав®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер у пачці №10
Абрил Формулейшнз
від 266,65 грн
в 563 аптеках
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Амоксиклав®
Амоксиклав®
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії №1
Sandoz
від 233,57 грн
в 544 аптеках
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Оспамокс®
Оспамокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг №12
Сандоз
від 190,00 грн
в 540 аптеках
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Оспамокс®
Оспамокс®
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон 6.6 г для приготування 60 мл суспензії №1
Sandoz
від 235,30 грн
в 539 аптеках
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