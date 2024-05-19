Амоксил® таблетки 250 мг, №20 - Київ (20789) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 614 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10), таблетки (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Київ, пл. Бесарабська, 7
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Всього: упаковка (3), таблетки (1)
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки (1)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7