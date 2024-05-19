Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИПеніциліни широкого спектра діїАмпіцилінАмпіцилінЦіни в аптеках

Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Київ (144397) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 312 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
15,45 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (10)
15,15 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
17,52 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (10)
15,15 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (23)
17,49 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
18,94
Економія: -3,49 грн
15,45 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
13,09 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
17,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
18,18 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
17,38 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (3)
18,94
Економія: -3,49 грн
15,45 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (4)
15,15 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (8)
15,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (3)
18,44
Економія: -1,76 грн
16,68 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (2)
12,66 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (9)
13,09 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (4)
11,22 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (1)
15,45 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (3)
15,45 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
15,45 грн