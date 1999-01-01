Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C B

Інгібітори тестостерон-5-альфа-редуктази

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C BІнгібітори тестостерон-5-альфа-редуктази
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Простан
Простан
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
від 408,63 грн
в 705 аптеках
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Дустарін®
Дустарін®
Капсули м'які 0,5 мг блістер №30
від 401,67 грн
в 626 аптеках
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Пенестер®
Пенестер®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Зентіва
від 476,69 грн
в 559 аптеках
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Аводарт
Аводарт
Капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер №30
ГлаксоСмітКляйн
від 539,66 грн
в 528 аптеках
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Аводарт
Аводарт
Капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер №90
ГлаксоСмітКляйн
від 1335,21 грн
в 520 аптеках
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Бінфін
Бінфін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Гетеро Лабс
від 391,00 грн
в 429 аптеках
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Дутастерид-Віста
Дутастерид-Віста
Капсули м'які 0,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 486,55 грн
в 383 аптеках
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Дутастерид-Віста
Дутастерид-Віста
Капсули м'які 0,5 мг блістер №90
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1295,06 грн
в 332 аптеках
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Аденостерид-Здоров'я
Аденостерид-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній коробці №30
Корпорація Здоров'я
від 358,07 грн
в 311 аптеці
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Финастерид Дженефарм
Финастерид Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
від 558,47 грн
в 289 аптеках
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Фінаген
Фінаген
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Ауробіндо Фарма
від 494,30 грн
в 283 аптеках
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Простід
Простід
Капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер №30
Euro Lifecare
від 409,80 грн
в 126 аптеках
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Дутрис
Дутрис
Капсули м'які 0,5 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Дутрис
Дутрис
Капсули м'які 0,5 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
Рестад
Рестад
Капсули м'які 0,5 мг блістер №10
WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
Рестад
Рестад
Капсули м'які 0,5 мг блістер №30
WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
Рестад
Рестад
Капсули м'які 0,5 мг флакон №30
WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
Пенестер®
Пенестер®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №90
Зентіва
Немає в наявності
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