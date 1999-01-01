Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C B
Інгібітори тестостерон-5-альфа-редуктази
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C B
Інгібітори тестостерон-5-альфа-редуктази
G04C B01
Фінастерид
G04C B02
Дутастерид
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Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
від
408,63
грн
в 705 аптеках
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Дустарін®
Капсули м'які 0,5 мг блістер №30
від
401,67
грн
в 626 аптеках
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Пенестер®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Зентіва
від
476,69
грн
в 559 аптеках
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Аводарт
Капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер №30
ГлаксоСмітКляйн
від
539,66
грн
в 528 аптеках
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Аводарт
Капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер №90
ГлаксоСмітКляйн
від
1335,21
грн
в 520 аптеках
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Бінфін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Гетеро Лабс
від
391,00
грн
в 429 аптеках
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Дутастерид-Віста
Капсули м'які 0,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
486,55
грн
в 383 аптеках
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Дутастерид-Віста
Капсули м'які 0,5 мг блістер №90
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1295,06
грн
в 332 аптеках
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Аденостерид-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній коробці №30
Корпорація Здоров'я
від
358,07
грн
в 311 аптеці
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Финастерид Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
від
558,47
грн
в 289 аптеках
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Фінаген
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Ауробіндо Фарма
від
494,30
грн
в 283 аптеках
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Простід
Капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер №30
Euro Lifecare
від
409,80
грн
в 126 аптеках
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Дутрис
Капсули м'які 0,5 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Дутрис
Капсули м'які 0,5 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
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Рестад
Капсули м'які 0,5 мг блістер №10
WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
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Рестад
Капсули м'які 0,5 мг блістер №30
WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
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Рестад
Капсули м'які 0,5 мг флакон №30
WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
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Пенестер®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №90
Зентіва
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
капс. м'які
капс. м'які желат.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.5 мг
5 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
10
28
30
90
Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
MSD
WORLD MEDICINE GROUP
Євро Лайфкер
Ауробіндо Фарма
Гетеро Драгс
ГлаксоСмітКляйн
Дженефарм
Зентіва
Корпорація Здоров'я
Містрал Кепітал Менеджмент
Технолог
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