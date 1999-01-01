Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C X
Інші препарати, що застосовуються у разі доброякісної гіпертрофії передміхурової залози
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C X
Інші препарати, що застосовуються у разі доброякісної гіпертрофії передміхурової залози
G04C X02
Препарати плодів Sabalis serrulatae
G04C X10**
Інші препарати
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Простатилен®
Супозиторії ректальні 0,03 г №10
Лекхім-Харків
від
312,62
грн
в 817 аптеках
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Простамол® Уно
Капсули м'які 320 мг блістер №30
Berlin-Chemie AG
від
469,00
грн
в 799 аптеках
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Простамол® Уно
Капсули м'які 320 мг блістер №60
Berlin-Chemie AG
від
927,80
грн
в 767 аптеках
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Простатилен-Цинк
Супозиторії ректальні блістер №10
Лекхім-Харків
від
512,66
грн
в 700 аптеках
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Простатилен®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від
370,63
грн
в 670 аптеках
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Вітапрост
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 2 мг флакон блістер у пачці №10
Стада
від
418,52
грн
в 533 аптеках
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Простаплант
Капсули 320 мг №30
Alpen Pharma AG
від
673,97
грн
в 480 аптеках
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Афала
Таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
від
200,12
грн
в 424 аптеках
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Хомвіо®-Простан
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
від
358,25
грн
в 399 аптеках
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Аденома-Гран
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від
233,26
грн
в 349 аптеках
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Простатилен®
Супозиторії ректальні 0,03 г №5
Лекхім-Харків
від
189,60
грн
в 333 аптеках
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Простатилен-Цинк
Супозиторії ректальні блістер №5
Лекхім-Харків
від
319,69
грн
в 325 аптеках
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Простамол® Уно
Капсули м'які 320 мг блістер №90
Berlin-Chemie AG
від
1339,12
грн
в 313 аптеках
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Просталад
Настоянка для перорального застосування флакон 100 мл пачка картонна №1
Українська фармацевтична компанія
від
166,00
грн
в 307 аптеках
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Простатон
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від
162,23
грн
в 290 аптеках
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Простамед
Таблетки туба №60
Alpen Pharma GmbH
від
176,40
грн
в 228 аптеках інших міст
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Уфалаза
Таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
від
335,53
грн
в 136 аптеках
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Супозиторії з олією насіння гарбуза
Супозиторії ректальні 0,5 г стрип №10
Монфарм
від
75,46
грн
в 91 аптеці
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Простамед
Таблетки туба №120
Alpen Pharma GmbH
від
539,61
грн
в 49 аптеках інших міст
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Простамед
Таблетки туба №200
Alpen Pharma GmbH
від
950,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
гран.
капс.
капс. м'які
крап. орал.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
настоянка д/перорал. застос.
р-н д/ін.
суп. ректал.
табл.
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Дозування
0.03 г
0.5 г
2 мг
300 мг
320 мг
Пакування
амп. 2 мл
блістер
пенал 10 г
стрип
туба
фл.
фл. 100 мл
фл.-крапельн. 50 мл
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Виробник
Alpen Pharma AG
Alpen Pharma GmbH
Homviora Arzneimittel
MEGA LIFESCIENCES
Menarini Group
Лекхім
Лекхім-Харків
Материа Медика-Украина
Матеріа Медика-Україна
Монфарм
НГС
Стада
Тева Украина
Украинская фармацевтическая компания
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