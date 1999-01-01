Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A X
Інші антимікробні та антисептичні засоби
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A X
Інші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X05
Ніфурател
G01A X06
Фуразолідон
G01A X10**
Різні препарати
G01A X11
Повідон-йод
G01A X14
Лактобацили
Сортування:
По популярності
Фільтр
Гексікон
Песарії 16 мг контурна чарункова упаковка пачка картонна №10
Стада
від
357,33
грн
в 906 аптеках
Знайти в аптеках
Макмірор
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
від
772,44
грн
в 834 аптеках
Знайти в аптеках
Бетадин®
Супозиторії вагінальні 200 мг блістер №14
Егіс
від
239,33
грн
в 802 аптеках
Знайти в аптеках
Гінофлор
Таблетки вагінальні №12
Дельта Медікел
від
564,34
грн
в 780 аптеках
Знайти в аптеках
Депантол®
Супозиторії вагінальні блістер №10
Стада
від
354,72
грн
в 726 аптеках
Знайти в аптеках
Фуразолідон
Таблетки 0,05 г блістер №20
Монфарм
від
55,90
грн
в 724 аптеках
Знайти в аптеках
Гінофлор
Таблетки вагінальні №6
Дельта Медікел
від
333,05
грн
в 643 аптеках
Знайти в аптеках
Макмірор Комплекс®
Крем піхвовий туба 30 г з градуйованим шприцом №1
Полікем
від
712,62
грн
в 476 аптеках
Знайти в аптеках
Феміваг
Капсули піхвові туба у картонній коробці №10
АДМ Данія А/С
від
365,99
грн
в 449 аптеках
Знайти в аптеках
Гексігін-М®
Песарії 16 мг стрип в пачці №10
Монфарм
від
272,00
грн
в 428 аптеках
Знайти в аптеках
Повидин
Супозиторії вагінальні 0,3 г блістер №5
Лекхім-Харків
від
109,71
грн
в 376 аптеках
Знайти в аптеках
Тамістол®
Супозиторії 0,015 г блістер №5
ІСНА
від
242,79
грн
в 336 аптеках
Знайти в аптеках
Епіген Інтим
Спрей 0,1 % флакон 60 мл №1
Chemigroup France
від
569,78
грн
в 311 аптеці
Знайти в аптеках
Кліорон
Супозиторії вагінальні 16 мг блістер №10
Лекхім
від
181,40
грн
в 311 аптеці
Знайти в аптеках
Гекситекс
Песарії 16 мг стрип №10
Сперко Україна
від
236,83
грн
в 281 аптеці
Знайти в аптеках
Бетадин®
Супозиторії вагінальні 200 мг блістер №7
Егіс
від
188,75
грн
в 243 аптеках
Знайти в аптеках
Евколек
Супозиторії 0,05 г блістер №10
Лекхім-Харків
від
168,45
грн
в 216 аптеках
Знайти в аптеках
Епіген Інтим
Спрей 0,1 % флакон 15 мл №1
Chemigroup France
від
333,16
грн
в 161 аптеці
Знайти в аптеках
Ледісепт-Фармекс
Песарії 16 мг №10
Корпорація Здоров'я
від
189,90
грн
в 33 аптеках
Знайти в аптеках
Евколек
Супозиторії 0,05 г блістер №5
Лекхім-Харків
від
73,24
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
капс. піхв.
крем піхв.
песарії
спрей
суп.
суп. вагінал.
табл.
табл. в/о
табл. вагінал.
Показати всі
Дозування
0.1 %
0.3 г
0.05 г
0.015 г
16 мг
200 мг
Показати всі
Пакування
блістер
комбі-уп.
контурн. чарунк. уп.
стрип
туба
туба 30 г
фл. 15 мл
фл. 60 мл
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
5
6
7
10
12
14
18
20
100
Показати всі
Виробник
Chemigroup France
Delta Medical Promotions AG
Organosyn Life Sciences
Polichem
Stada
ІСНА
АДМ Данія А/С
Егіс
Здоров'я
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Лекхім-Харків
Монфарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Полікем
Сперко Україна
Тева Украина
ФЗ Біофарма
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню