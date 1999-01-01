Київ
Інші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X06
Фуразолідон
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A X
Інші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X06
Фуразолідон
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Фуразолідон
Таблетки 0,05 г блістер №20
Монфарм
від
55,90
грн
в 724 аптеках
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Фуразолідон
Таблетки 0,05 г блістер №100
Монфарм
від
152,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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