Київ
Інші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X06

Фуразолідон

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A XІнші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X06Фуразолідон
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Фуразолідон
Фуразолідон
Таблетки 0,05 г блістер №20
Монфарм
від 55,90 грн
в 724 аптеках
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Фуразолідон
Фуразолідон
Таблетки 0,05 г блістер №100
Монфарм
від 152,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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