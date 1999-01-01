Київ
Інші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X10**
Різні препарати
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A X
Інші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X10**
Різні препарати
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Гексікон
Песарії 16 мг контурна чарункова упаковка пачка картонна №10
Стада
від
357,33
грн
в 906 аптеках
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Депантол®
Супозиторії вагінальні блістер №10
Стада
від
354,72
грн
в 726 аптеках
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Макмірор Комплекс®
Крем піхвовий туба 30 г з градуйованим шприцом №1
Полікем
від
712,62
грн
в 476 аптеках
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Гексігін-М®
Песарії 16 мг стрип в пачці №10
Монфарм
від
272,00
грн
в 428 аптеках
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Тамістол®
Супозиторії 0,015 г блістер №5
ІСНА
від
242,79
грн
в 336 аптеках
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Епіген Інтим
Спрей 0,1 % флакон 60 мл №1
Chemigroup France
від
569,78
грн
в 311 аптеці
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Кліорон
Супозиторії вагінальні 16 мг блістер №10
Лекхім
від
181,40
грн
в 311 аптеці
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Гекситекс
Песарії 16 мг стрип №10
Сперко Україна
від
236,83
грн
в 281 аптеці
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Евколек
Супозиторії 0,05 г блістер №10
Лекхім-Харків
від
168,45
грн
в 216 аптеках
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Епіген Інтим
Спрей 0,1 % флакон 15 мл №1
Chemigroup France
від
333,16
грн
в 161 аптеці
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Ледісепт-Фармекс
Песарії 16 мг №10
Корпорація Здоров'я
від
189,90
грн
в 33 аптеках
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Евколек
Супозиторії 0,05 г блістер №5
Лекхім-Харків
від
73,24
грн
в 2 аптеках інших міст
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Гінекит®
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №20
Органосін Лайф Сайєнс
від
497,55
грн
в 1 аптеці інших міст
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Колпосептин
Таблетки вагінальні №18
Teva
Немає в наявності
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Хлоргексидин-Фармекс
Песарії 16 мг №10
Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
крем піхв.
песарії
спрей
суп.
суп. вагінал.
табл. в/о
табл. вагінал.
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Дозування
0.1 %
0.05 г
0.015 г
16 мг
Пакування
блістер
комбі-уп.
контурн. чарунк. уп.
стрип
туба 30 г
фл. 15 мл
фл. 60 мл
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Кількість штук в упаковці
1
5
10
18
20
Виробник
Chemigroup France
Organosyn Life Sciences
Stada
ІСНА
Здоров'я
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Лекхім-Харків
Монфарм
Полікем
Сперко Україна
Тева Украина
ФЗ Біофарма
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