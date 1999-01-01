Київ
Інші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X10**

Різні препарати

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A XІнші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X10**Різні препарати
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Гексікон
Гексікон
Песарії 16 мг контурна чарункова упаковка пачка картонна №10
Стада
від 357,33 грн
в 906 аптеках
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Депантол®
Депантол®
Супозиторії вагінальні блістер №10
Стада
від 354,72 грн
в 726 аптеках
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Макмірор Комплекс®
Макмірор Комплекс®
Крем піхвовий туба 30 г з градуйованим шприцом №1
Полікем
від 712,62 грн
в 476 аптеках
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Гексігін-М®
Гексігін-М®
Песарії 16 мг стрип в пачці №10
Монфарм
від 272,00 грн
в 428 аптеках
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Тамістол®
Тамістол®
Супозиторії 0,015 г блістер №5
ІСНА
від 242,79 грн
в 336 аптеках
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Епіген Інтим
Епіген Інтим
Спрей 0,1 % флакон 60 мл №1
Chemigroup France
від 569,78 грн
в 311 аптеці
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Кліорон
Кліорон
Супозиторії вагінальні 16 мг блістер №10
Лекхім
від 181,40 грн
в 311 аптеці
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Гекситекс
Гекситекс
Песарії 16 мг стрип №10
Сперко Україна
від 236,83 грн
в 281 аптеці
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Евколек
Евколек
Супозиторії 0,05 г блістер №10
Лекхім-Харків
від 168,45 грн
в 216 аптеках
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Епіген Інтим
Епіген Інтим
Спрей 0,1 % флакон 15 мл №1
Chemigroup France
від 333,16 грн
в 161 аптеці
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Ледісепт-Фармекс
Ледісепт-Фармекс
Песарії 16 мг №10
Корпорація Здоров'я
від 189,90 грн
в 33 аптеках
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Евколек
Евколек
Супозиторії 0,05 г блістер №5
Лекхім-Харків
від 73,24 грн
в 2 аптеках інших міст
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Гінекит®
Гінекит®
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №20
Органосін Лайф Сайєнс
від 497,55 грн
в 1 аптеці інших міст
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Колпосептин
Колпосептин
Таблетки вагінальні №18
Teva
Немає в наявності
Хлоргексидин-Фармекс
Хлоргексидин-Фармекс
Песарії 16 мг №10
Здоров'я
Немає в наявності
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