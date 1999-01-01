Київ
Інші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X11

Повідон-йод

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A XІнші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X11Повідон-йод
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Бетадин®
Бетадин®
Супозиторії вагінальні 200 мг блістер №14
Егіс
від 239,33 грн
в 802 аптеках
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Повидин
Повидин
Супозиторії вагінальні 0,3 г блістер №5
Лекхім-Харків
від 109,71 грн
в 376 аптеках
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Бетадин®
Бетадин®
Супозиторії вагінальні 200 мг блістер №7
Егіс
від 188,75 грн
в 243 аптеках
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Бетайод-Фармекс
Бетайод-Фармекс
Песарії 200 мг блістер в пачці №14
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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