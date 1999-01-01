Київ
Інші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X14
Лактобацили
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A X
Інші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X14
Лактобацили
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Гінофлор
Таблетки вагінальні №12
Дельта Медікел
від
564,34
грн
в 780 аптеках
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Гінофлор
Таблетки вагінальні №6
Дельта Медікел
від
333,05
грн
в 643 аптеках
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Феміваг
Капсули піхвові туба у картонній коробці №10
АДМ Данія А/С
від
365,99
грн
в 449 аптеках
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Форма випуску
капс. піхв.
табл. вагінал.
Пакування
туба
Кількість штук в упаковці
6
10
12
Виробник
Delta Medical Promotions AG
АДМ Данія А/С
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