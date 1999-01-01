Київ
Інші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X14

Лактобацили

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A XІнші антимікробні та антисептичні засоби
G01A X14Лактобацили
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Гінофлор
Гінофлор
Таблетки вагінальні №12
Дельта Медікел
від 564,34 грн
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Гінофлор
Гінофлор
Таблетки вагінальні №6
Дельта Медікел
від 333,05 грн
в 643 аптеках
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Феміваг
Феміваг
Капсули піхвові туба у картонній коробці №10
АДМ Данія А/С
від 365,99 грн
в 449 аптеках
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