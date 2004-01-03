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Виробник: БаДМ

Сервісна компанія "БаДМ" - національний дистриб'ютор фармацевтичного ринку
49005, Дніпро, вул. Панікахи, 2
(056) 747-01-10
www.badm.ua
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Знайдено: 7 препаратів
Прелокс таблетки, № 60; НОВЕКО УКРАИНА ООО
Прелокс Таблетки, № 60 НОВЕКО УКРАИНА ООО
В 8 аптеках
від 1830,00 грн
Ціни в аптеках
СЛІМСІ БОДІ.ШЕЙП порошок, стік, № 21; БаДМ
СЛІМСІ БОДІ.ШЕЙП Порошок, стік, № 21 БаДМ
В 2 аптеках інших міст
від 539,90 грн
Ціни в інших містах
СЛІМСІ ДЕТОКС порошок, стік, № 10; БаДМ
СЛІМСІ ДЕТОКС Порошок, стік, № 10 БаДМ
В 2 аптеках інших міст
від 343,20 грн
Ціни в інших містах
СЛІМСІ КОНТРОЛ.ФУД цукерки жувальні, № 21; БаДМ
СЛІМСІ КОНТРОЛ.ФУД Цукерки жувальні, № 21 БаДМ
В 1 аптеці інших міст
від 489,00 грн
Ціни в інших містах
СЛІМСІ ФЕТ.БЬОРН порошок, стік, № 21; БаДМ
СЛІМСІ ФЕТ.БЬОРН Порошок, стік, № 21 БаДМ
В 3 аптеках інших міст
від 393,30 грн
Ціни в інших містах
Фуразолідон таблетки, 0,05 г, блістер, № 20; Монфарм
Фуразолідон Таблетки, 0,05 г, блістер, № 20 Монфарм
В 1053 аптеках
від 61,25 грн
Ціни в аптеках
Фуразолідон таблетки, 0,05 г, блістер, № 100; Монфарм
Фуразолідон Таблетки, 0,05 г, блістер, № 100 Монфарм
В 64 аптеках
від 246,60 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
49005, Дніпро, вул. Панікахи, 2
(056) 747-01-10
www.badm.ua
Знайдено: 7 препаратів
Прелокс таблетки, № 60; НОВЕКО УКРАИНА ООО
Прелокс Таблетки, № 60 НОВЕКО УКРАИНА ООО
В 8 аптеках
від 1830,00 грн
Ціни в аптеках
СЛІМСІ БОДІ.ШЕЙП порошок, стік, № 21; БаДМ
СЛІМСІ БОДІ.ШЕЙП Порошок, стік, № 21 БаДМ
В 2 аптеках інших міст
від 539,90 грн
Ціни в інших містах
СЛІМСІ ДЕТОКС порошок, стік, № 10; БаДМ
СЛІМСІ ДЕТОКС Порошок, стік, № 10 БаДМ
В 2 аптеках інших міст
від 343,20 грн
Ціни в інших містах
СЛІМСІ КОНТРОЛ.ФУД цукерки жувальні, № 21; БаДМ
СЛІМСІ КОНТРОЛ.ФУД Цукерки жувальні, № 21 БаДМ
В 1 аптеці інших міст
від 489,00 грн
Ціни в інших містах
СЛІМСІ ФЕТ.БЬОРН порошок, стік, № 21; БаДМ
СЛІМСІ ФЕТ.БЬОРН Порошок, стік, № 21 БаДМ
В 3 аптеках інших міст
від 393,30 грн
Ціни в інших містах
Фуразолідон таблетки, 0,05 г, блістер, № 20; Монфарм
Фуразолідон Таблетки, 0,05 г, блістер, № 20 Монфарм
В 1053 аптеках
від 61,25 грн
Ціни в аптеках
Фуразолідон таблетки, 0,05 г, блістер, № 100; Монфарм
Фуразолідон Таблетки, 0,05 г, блістер, № 100 Монфарм
В 64 аптеках
від 246,60 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції