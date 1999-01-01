Київ
ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B B
Противірусні засоби
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06B
ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B B
Противірусні засоби
D06B B03
Ацикловір
D06B B06
Пенцикловір
D06B B10
Іміквімод
D06B B11
Докозанол
D06B B16**
Денотивір
D06B B53
Ацикловір, комбінації
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Ацик®
Крем 5 % туба 2 г №1
Sandoz
від
96,92
грн
в 938 аптеках
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Герпевір®
Мазь 25 мг/г туба 5 г №1
Корпорація Артеріум
від
107,90
грн
в 929 аптеках
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Пен-Герпевір®
Крем 10 мг/г туба 2 г в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
135,56
грн
в 853 аптеках
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Герпевір®
Мазь 25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
від
146,70
грн
в 758 аптеках
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Зовіракс
Крем 5 % туба 2 г №1
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від
87,98
грн
в 719 аптеках
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Ліпстер®
Крем 5 % туба 5 г №1
Фармак
від
102,05
грн
в 627 аптеках
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Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
94,60
грн
в 591 аптеці
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Ліпстер® Мінт
Крем 5 % туба 5 г №1
Фармак
від
120,04
грн
в 590 аптеках
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Агерп
Крем 5 % туба 10 г №1
Сперко Україна
від
133,20
грн
в 516 аптеках
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Афлубін® Пенцикловір
Крем 1 % туба 2 г №1
Medgenix Benelux NV
від
188,26
грн
в 514 аптеках
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Ацикловір Белупо
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 5 г №1
Белупо
від
112,32
грн
в 505 аптеках
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Агерп
Крем 5 % туба 2 г №1
Сперко Україна
від
83,24
грн
в 438 аптеках
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Ацикловір Белупо
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 2 г №1
Белупо
від
84,36
грн
в 363 аптеках
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Ацикловір Белупо
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 10 г №1
Белупо
від
125,92
грн
в 350 аптеках
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Ациклостад®
Крем 5 % туба 2 г №1
Стада
від
99,91
грн
в 317 аптеках
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Лабіум
Крем 1 % туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
101,20
грн
в 307 аптеках
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Кераворт
Крем 5 % саше 250 мг у коробці №12
Гленмарк
від
1277,16
грн
в 269 аптеках
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Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г тм solution pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
120,10
грн
в 143 аптеках
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Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г тм fidem pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
112,50
грн
в 143 аптеках
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Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г тм baum pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
105,14
грн
в 122 аптеках
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Форма випуску
крем
крем д/зовн. застос.
мазь
Дозування
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Виробник
Delta Medical Promotions AG
Meda AB
Medgenix Benelux NV
Sandoz
Белупо
Віатріс Хелскеа Лімітед
ГлаксоСмітКляйн
Гленмарк
КРКА
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Сперко Україна
Стада
Фармак
Фармзавод Ельфа А.Т.
Фітофарм
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
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