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Алдара крем 5 % саше 250 мг, №12 - Київ (161618) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1847,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
1911,90
Економія: -119,80 грн
1792,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
1954,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10), саше (6)
1997,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
1785,99
Економія: -55,61 грн
1730,38 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
1911,90
Економія: -119,80 грн
1792,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: саше (10)
1911,90
Економія: -119,80 грн
1792,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), саше (7)
1911,90
Економія: -119,80 грн
1792,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1847,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1), саше (11)
1911,90
Економія: -119,80 грн
1792,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1), саше (4)
2139,99
Економія: -280,73 грн
1859,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1), саше (4)
2145,62
Економія: -312,24 грн
1833,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1847,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1847,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1847,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1), саше (11)
1911,90
Економія: -119,80 грн
1792,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1), саше (2)
1911,90
Економія: -119,80 грн
1792,10 грн