Алдара крем 5 % саше 250 мг, №12 - Київ (161618) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 183 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (188)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10), саше (6)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: саше (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), саше (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (188)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), саше (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), саше (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), саше (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (188)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (188)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (188)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (188)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (188)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (188)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), саше (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), саше (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45