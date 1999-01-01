Київ
Противірусні засоби
D06B B03

Ацикловір

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D06АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06BХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B BПротивірусні засоби
D06B B03Ацикловір
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Ацик®
Ацик®
Крем 5 % туба 2 г №1
Sandoz
від 96,92 грн
в 938 аптеках
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Герпевір®
Герпевір®
Мазь 25 мг/г туба 5 г №1
Корпорація Артеріум
від 107,90 грн
в 929 аптеках
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Герпевір®
Герпевір®
Мазь 25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
від 146,70 грн
в 758 аптеках
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Зовіракс
Зовіракс
Крем 5 % туба 2 г №1
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від 87,98 грн
в 719 аптеках
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Ліпстер®
Ліпстер®
Крем 5 % туба 5 г №1
Фармак
від 102,05 грн
в 627 аптеках
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Ацикловір
Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 94,60 грн
в 591 аптеці
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Ліпстер® Мінт
Ліпстер® Мінт
Крем 5 % туба 5 г №1
Фармак
від 120,04 грн
в 590 аптеках
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Агерп
Агерп
Крем 5 % туба 10 г №1
Сперко Україна
від 133,20 грн
в 516 аптеках
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Ацикловір Белупо
Ацикловір Белупо
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 5 г №1
Белупо
від 112,32 грн
в 505 аптеках
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Агерп
Агерп
Крем 5 % туба 2 г №1
Сперко Україна
від 83,24 грн
в 438 аптеках
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Ацикловір Белупо
Ацикловір Белупо
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 2 г №1
Белупо
від 84,36 грн
в 363 аптеках
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Ацикловір Белупо
Ацикловір Белупо
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 10 г №1
Белупо
від 125,92 грн
в 350 аптеках
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Ациклостад®
Ациклостад®
Крем 5 % туба 2 г №1
Стада
від 99,91 грн
в 317 аптеках
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Ацикловір
Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г тм solution pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 120,10 грн
в 143 аптеках
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Ацикловір
Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г тм fidem pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 112,50 грн
в 143 аптеках
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Ацикловір
Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г тм baum pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 105,14 грн
в 122 аптеках
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Ацикловір
Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г тм а+ №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 100,17 грн
в 14 аптеках інших міст
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Віролекс
Віролекс
Крем 50 мг/г туба 5 г №1
КРКА
Немає в наявності
Ацикловір
Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г тм магнолія №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
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