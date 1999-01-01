Київ
Противірусні засоби
D06B B03
Ацикловір
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06B
ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B B
Противірусні засоби
D06B B03
Ацикловір
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Ацик®
Крем 5 % туба 2 г №1
Sandoz
від
96,92
грн
в 938 аптеках
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Герпевір®
Мазь 25 мг/г туба 5 г №1
Корпорація Артеріум
від
107,90
грн
в 929 аптеках
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Герпевір®
Мазь 25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
від
146,70
грн
в 758 аптеках
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Зовіракс
Крем 5 % туба 2 г №1
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від
87,98
грн
в 719 аптеках
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Ліпстер®
Крем 5 % туба 5 г №1
Фармак
від
102,05
грн
в 627 аптеках
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Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
94,60
грн
в 591 аптеці
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Ліпстер® Мінт
Крем 5 % туба 5 г №1
Фармак
від
120,04
грн
в 590 аптеках
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Агерп
Крем 5 % туба 10 г №1
Сперко Україна
від
133,20
грн
в 516 аптеках
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Ацикловір Белупо
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 5 г №1
Белупо
від
112,32
грн
в 505 аптеках
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Агерп
Крем 5 % туба 2 г №1
Сперко Україна
від
83,24
грн
в 438 аптеках
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Ацикловір Белупо
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 2 г №1
Белупо
від
84,36
грн
в 363 аптеках
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Ацикловір Белупо
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 10 г №1
Белупо
від
125,92
грн
в 350 аптеках
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Ациклостад®
Крем 5 % туба 2 г №1
Стада
від
99,91
грн
в 317 аптеках
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Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г тм solution pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
120,10
грн
в 143 аптеках
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Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г тм fidem pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
112,50
грн
в 143 аптеках
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Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г тм baum pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
105,14
грн
в 122 аптеках
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Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г тм а+ №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
100,17
грн
в 14 аптеках інших міст
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Віролекс
Крем 50 мг/г туба 5 г №1
КРКА
Немає в наявності
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Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г тм магнолія №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
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Форма випуску
крем
крем д/зовн. застос.
мазь
Дозування
2.5 %
5 %
25 мг/г
50 мг/г
Пакування
туба 2 г
туба 5 г
туба 10 г
туба 15 г
Виробник
Sandoz
Белупо
КРКА
Корпорація Артеріум
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Сперко Україна
Стада
Фармак
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
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