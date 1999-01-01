Коли показані хіміотерапевтичні препарати, що застосовуються в дерматології?

Опіковий сепсис є основною причиною смерті у пацієнтів з великими опіками (Williams F.N. et al., 2009).

Профілактика опікового сепсису є вкрай необхідною. Топічні антисептичні та хіміотерапевтичні препарати відіграють важливу роль у профілактиці інфікування опікових ран та сепсису у хворих.

Сульфадіазин срібла у лікарській формі для місцевого застосування є найпоширенішим засобом протимікробної профілактики у пацієнтів з опіками; також він добре переноситься.

Сульфадіазин срібла - бактерицидний протимікробний препарат широкого спектру дії, ефективний проти грампозитивних та грамнегативних бактерій. Слід відзначити його активність проти Pseudomonas aeruginosa (синьогнійної палички), яка є одним з кількох видів бактерій, що викликають інфекційні ускладнення у хворих з опіками (Norman G. et al., 2017).

Бинт з дрібнокомірчастої марлі та сульфадіазин срібла застосовують для накладання пов'язок як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. Сульфадіазин срібла де-факто є препаратом вибору для профілактики інфекційних ускладнень у пацієнтів з опіками (Hummel R.P. et al., 1970).

Як профілактичний протимікробний засіб сульфадіазин срібла було виведено на фармацевтичний ринок у 1973 р., і з того часу він посідає чільне місце у лікуванні пацієнтів з опіками. Іноді лікарі призначають сульфадіазин срібла при інших інфекційних ураженнях шкіри, не пов'язаних із опіками.

Сульфадіазин срібла рекомендується наносити на уражені ділянки шкіри 1 або 2 рази на добу з повторним нанесенням за необхідності для попередження опікового сепсису.

Профілактика топічними протимікробними засобами спрямована на контроль мікробного обсіменіння поверхні опікової рани при збереженні низького рівня абсорбції препарату в системний кровотік.

Оперізувальний герпес - захворювання, збудником якого є Varicella-zostervirusіз сімейства герпесвірусів.

Для оперізувального герпесу характерним є наявність болісного везикулярного висипу на шкірі. Висип продовжує формуватися протягом 3–5 діб від моменту появи перших ознак. Елементи висипу зникають через 10–15 діб, часто з формуванням невеликих рубців.

Хронічний біль, що зберігається після зникнення елементів висипу, має назву постгерпетична невралгіята спостерігається приблизно у 10% пацієнтів.

Залучення до патологічного процесу трійчастого нерва може викликати офтальмологічну форму оперізувального герпесу, наявність якої може загрожувати зору пацієнта.

У імунокомпрометованих осіб оперізувальний герпес може вражати великі ділянки шкіри. Але навіть у них оперізувальний герпес рідко призводить до смерті пацієнта (Klassen T.P. et al., 2005).

У подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні ацикловір у формі мазі на поліетиленгліколевій основі добре впливав на загоєння локальної форми оперізувального герпесу у імунокомпрометованих пацієнтів при нанесенні протягом 72 год від моменту появи перших елементів висипу.

Середній час до появи пустули скорочувався з 12,4 до 6,7 доби (p = 0,038), а середній час до утворення кірки - з 16,0 до 11,4 діб (p = 0,086) у пацієнтів, на уражену шкіру яких наносили ацикловір у формі мазі кожні 4 год протягом 10 діб. Середній час загоєння 50% елементів висипу скоротився з 24,5 до 15,2 діб (p = 0,023), а середній час загоєння 100% елементів висипу - з 34,9 до 25,2 діб (p = 0,033).

Разом з тим слід зазначити, що клінічний успіх терапії ацикловіром у формі мазі на поліетиленгліколевій основі не корелював зі зниженням вірусного обсіменіння, а зниження інтенсивності болю було однаковим як у пацієнтів, на шкіру яких наносили ацикловір, так і у хворих, на шкіру яких наносили плацебо (p = 0,195) (Levin M.J. et al., 1985).

Класифікація хіміотерапевтичних препаратів, що застосовуються у дерматології (ATC/DDD Index 2022)

Сульфаніламіди:

мафенід;

сульфадіазин срібла;

сульфамеразин;

сульфаметизол;

сульфаніламід;

сульфатіазол;

сульфадіазин срібла, комбінації.

Противірусні засоби:

ацикловір;

докозанол;

едоксудин;

ібацитабін;

ідоксуридин;

іміхімод;

інозин;

лізоцим;

пенцикловір;

подофілотоксин;

синекатехіни;

тромантадин;

ацикловір, комбінації.

Інші хіміотерапевтичні засоби:

інгенолу мебутат;

метронідазол;

тирбанібулін.

Протипоказання

Перелік протипоказань та небажаних реакцій при застосуванні конкретного представника будь-якої групи фармакотерапевтичних засобів категорії «Хіміотерапевтичні препарати для застосування у дерматології» дивіться у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.

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