Київ
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06

АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D06АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
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Ацик®
Ацик®
Крем 5 % туба 2 г №1
Sandoz
від 96,92 грн
в 938 аптеках
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Герпевір®
Герпевір®
Мазь 25 мг/г туба 5 г №1
Корпорація Артеріум
від 107,90 грн
в 929 аптеках
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Банеоцин
Банеоцин
Порошок нашкірний контейнер 10 г №1
Sandoz
від 222,81 грн
в 928 аптеках
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Банеоцин
Банеоцин
Мазь туба 20 г №1
Sandoz
від 222,40 грн
в 926 аптеках
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Офлокаїн-Дарниця®
Офлокаїн-Дарниця®
Мазь туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від 116,21 грн
в 923 аптеках
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Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл №1
Віола
від 22,71 грн
в 904 аптеках
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Гентасепт
Гентасепт
Порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г в пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від 114,06 грн
в 886 аптеках
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Розамет®
Розамет®
Крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 206,60 грн
в 857 аптеках
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Пен-Герпевір®
Пен-Герпевір®
Крем 10 мг/г туба 2 г в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 135,56 грн
в 853 аптеках
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Тирозур
Тирозур
Гель 1 мг/г туба 5 г №1
Alpen Pharma AG
від 164,47 грн
в 847 аптеках
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Офлокаїн-Дарниця®
Офлокаїн-Дарниця®
Мазь туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від 214,45 грн
в 790 аптеках
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Аргосульфан®
Аргосульфан®
Крем 2 % туба 40 г №1
Єльфа
від 329,35 грн
в 764 аптеках
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Герпевір®
Герпевір®
Мазь 25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
від 146,70 грн
в 758 аптеках
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Синтоміцин
Синтоміцин
Лінімент для зовнішнього застосування 100 мг/г туба 25 г в пачці №1
від 110,00 грн
в 755 аптеках
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Зовіракс
Зовіракс
Крем 5 % туба 2 г №1
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від 87,98 грн
в 719 аптеках
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Метрогіл®
Метрогіл®
Гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 214,92 грн
в 716 аптеках
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Синтоміцин
Синтоміцин
Лінімент для зовнішнього застосування 50 мг/г туба 25 г в пачці №1
Червона зірка
від 65,10 грн
в 711 аптеці
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Тирозур
Тирозур
Гель 1 мг/г туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
від 338,49 грн
в 698 аптеках
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Інфларакс
Інфларакс
Мазь туба 50 г №1
Здоров'я
від 170,74 грн
в 689 аптеках
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Бактопік
Бактопік
Мазь 2 % туба алюмінієва 15 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 178,61 грн
в 676 аптеках
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Коли показані хіміотерапевтичні препарати, що застосовуються в дерматології?

Опіковий сепсис є основною причиною смерті у пацієнтів з великими опіками (Williams F.N. et al., 2009).

Профілактика опікового сепсису є вкрай необхідною. Топічні антисептичні та хіміотерапевтичні препарати відіграють важливу роль у профілактиці інфікування опікових ран та сепсису у хворих.

Сульфадіазин срібла у лікарській формі для місцевого застосування є найпоширенішим засобом протимікробної профілактики у пацієнтів з опіками; також він добре переноситься.

Сульфадіазин срібла - бактерицидний протимікробний препарат широкого спектру дії, ефективний проти грампозитивних та грамнегативних бактерій. Слід відзначити його активність проти Pseudomonas aeruginosa (синьогнійної палички), яка є одним з кількох видів бактерій, що викликають інфекційні ускладнення у хворих з опіками (Norman G. et al., 2017).

Бинт з дрібнокомірчастої марлі та сульфадіазин срібла застосовують для накладання пов'язок як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. Сульфадіазин срібла де-факто є препаратом вибору для профілактики інфекційних ускладнень у пацієнтів з опіками (Hummel R.P. et al., 1970).

Як профілактичний протимікробний засіб сульфадіазин срібла було виведено на фармацевтичний ринок у 1973 р., і з того часу він посідає чільне місце у лікуванні пацієнтів з опіками. Іноді лікарі призначають сульфадіазин срібла при інших інфекційних ураженнях шкіри, не пов'язаних із опіками.

Сульфадіазин срібла рекомендується наносити на уражені ділянки шкіри 1 або 2 рази на добу з повторним нанесенням за необхідності для попередження опікового сепсису.

Профілактика топічними протимікробними засобами спрямована на контроль мікробного обсіменіння поверхні опікової рани при збереженні низького рівня абсорбції препарату в системний кровотік.

Оперізувальний герпес - захворювання, збудником якого є Varicella-zostervirusіз сімейства герпесвірусів.

Для оперізувального герпесу характерним є наявність болісного везикулярного висипу на шкірі. Висип продовжує формуватися протягом 3–5 діб від моменту появи перших ознак. Елементи висипу зникають через 10–15 діб, часто з формуванням невеликих рубців.

Хронічний біль, що зберігається після зникнення елементів висипу, має назву постгерпетична невралгіята спостерігається приблизно у 10% пацієнтів.

Залучення до патологічного процесу трійчастого нерва може викликати офтальмологічну форму оперізувального герпесу, наявність якої може загрожувати зору пацієнта.

У імунокомпрометованих осіб оперізувальний герпес може вражати великі ділянки шкіри. Але навіть у них оперізувальний герпес рідко призводить до смерті пацієнта (Klassen T.P. et al., 2005).

У подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні ацикловір у формі мазі на поліетиленгліколевій основі добре впливав на загоєння локальної форми оперізувального герпесу у імунокомпрометованих пацієнтів при нанесенні протягом 72 год від моменту появи перших елементів висипу.

Середній час до появи пустули скорочувався з 12,4 до 6,7 доби (p = 0,038), а середній час до утворення кірки - з 16,0 до 11,4 діб (p = 0,086) у пацієнтів, на уражену шкіру яких наносили ацикловір у формі мазі кожні 4 год протягом 10 діб. Середній час загоєння 50% елементів висипу скоротився з 24,5 до 15,2 діб (p = 0,023), а середній час загоєння 100% елементів висипу - з 34,9 до 25,2 діб (p = 0,033).

Разом з тим слід зазначити, що клінічний успіх терапії ацикловіром у формі мазі на поліетиленгліколевій основі не корелював зі зниженням вірусного обсіменіння, а зниження інтенсивності болю було однаковим як у пацієнтів, на шкіру яких наносили ацикловір, так і у хворих, на шкіру яких наносили плацебо (p = 0,195) (Levin M.J. et al., 1985).

Класифікація хіміотерапевтичних препаратів, що застосовуються у дерматології (ATC/DDD Index 2022)

Сульфаніламіди:

  • мафенід;
  • сульфадіазин срібла;
  • сульфамеразин;
  • сульфаметизол;
  • сульфаніламід;
  • сульфатіазол;
  • сульфадіазин срібла, комбінації.

Противірусні засоби:

  • ацикловір;
  • докозанол;
  • едоксудин;
  • ібацитабін;
  • ідоксуридин;
  • іміхімод;
  • інозин;
  • лізоцим;
  • пенцикловір;
  • подофілотоксин;
  • синекатехіни;
  • тромантадин;
  • ацикловір, комбінації.

Інші хіміотерапевтичні засоби:

  • інгенолу мебутат;
  • метронідазол;
  • тирбанібулін.

Протипоказання

Перелік протипоказань та небажаних реакцій при застосуванні конкретного представника будь-якої групи фармакотерапевтичних засобів категорії «Хіміотерапевтичні препарати для застосування у дерматології» дивіться у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.

Де можна придбати фармакотерапевтичні засоби категорій «Хіміотерапевтичні препарати для застосування у дерматології» та «Антибіотики для застосування у дерматології»?

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