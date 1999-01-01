Київ
Противірусні засоби
D06B B06
Пенцикловір
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06B
ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B B
Противірусні засоби
D06B B06
Пенцикловір
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Пен-Герпевір®
Крем 10 мг/г туба 2 г в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
135,56
грн
в 853 аптеках
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Афлубін® Пенцикловір
Крем 1 % туба 2 г №1
Medgenix Benelux NV
від
188,26
грн
в 514 аптеках
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Лабіум
Крем 1 % туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
101,20
грн
в 307 аптеках
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Пенцикловір-Здоров'я
Крем 10 мг/г туба 5 г №1
Здоров'я
від
79,50
грн
в 13 аптеках
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Пенцикловір-Фітофарм
Крем 1 % туба 5 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Дозування
1 %
10 мг/г
Пакування
туба 2 г
туба 5 г
Виробник
Medgenix Benelux NV
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Фітофарм
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