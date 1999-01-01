Київ
Противірусні засоби
D06B B06

Пенцикловір

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D06АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06BХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B BПротивірусні засоби
D06B B06Пенцикловір
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Пен-Герпевір®
Пен-Герпевір®
Крем 10 мг/г туба 2 г в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 135,56 грн
в 853 аптеках
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Афлубін® Пенцикловір
Афлубін® Пенцикловір
Крем 1 % туба 2 г №1
Medgenix Benelux NV
від 188,26 грн
в 514 аптеках
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Лабіум
Лабіум
Крем 1 % туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 101,20 грн
в 307 аптеках
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Пенцикловір-Здоров'я
Пенцикловір-Здоров'я
Крем 10 мг/г туба 5 г №1
Здоров'я
від 79,50 грн
в 13 аптеках
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Пенцикловір-Фітофарм
Пенцикловір-Фітофарм
Крем 1 % туба 5 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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