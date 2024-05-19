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Ацикловір мазь 2,5 % туба 10 г в пачці, №1 - Київ (171103) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 550 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
119,69
Економія: -22,08 грн
97,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
112,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (11)
117,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
119,71
Економія: -22,10 грн
97,61 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
108,85
Економія: -12,52 грн
96,33 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
113,59
Економія: -17,26 грн
96,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (6)
108,43
Економія: -2,97 грн
105,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
109,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
112,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
116,99
Економія: -17,78 грн
99,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (7)
112,19
Економія: -6,73 грн
105,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
117,50
Економія: -19,89 грн
97,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (16)
117,44
Економія: -11,98 грн
105,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (5)
110,68
Економія: -5,22 грн
105,46 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
119,70
Економія: -3,59 грн
116,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
116,99
Економія: -17,78 грн
99,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (6)
114,62
Економія: -9,16 грн
105,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (11)
114,35
Економія: -8,89 грн
105,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (4)
110,02
Економія: -4,56 грн
105,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
117,96
Економія: -20,35 грн
97,61 грн