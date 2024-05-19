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Ацикловір Белупо крем для зовнішнього застосування 5 % туба 5 г, №1 - Київ (306973) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 727 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
119,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
163,10
Економія: -51,10 грн
112,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
162,10
Економія: -50,10 грн
112,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
101,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (18)
103,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
98,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (18)
104,15 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
162,10
Економія: -50,10 грн
112,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
119,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
107,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
114,82 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
163,10
Економія: -51,10 грн
112,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
162,10
Економія: -50,10 грн
112,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1)
162,10
Економія: -50,10 грн
112,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
161,40
Економія: -49,40 грн
112,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
119,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
98,94 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
160,60
Економія: -48,60 грн
112,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
133,20
Економія: -15,54 грн
117,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (3)
157,10
Економія: -45,10 грн
112,00 грн