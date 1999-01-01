Київ
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06B
ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06B
ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B A
Сульфаніламіди
D06B B
Противірусні засоби
D06B X
Інші хіміотерапевтичні засоби
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Ацик®
Крем 5 % туба 2 г №1
Sandoz
від
96,92
грн
в 938 аптеках
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Герпевір®
Мазь 25 мг/г туба 5 г №1
Корпорація Артеріум
від
107,90
грн
в 929 аптеках
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Офлокаїн-Дарниця®
Мазь туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від
116,21
грн
в 923 аптеках
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Розамет®
Крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
206,60
грн
в 857 аптеках
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Пен-Герпевір®
Крем 10 мг/г туба 2 г в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
135,56
грн
в 853 аптеках
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Офлокаїн-Дарниця®
Мазь туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від
214,45
грн
в 790 аптеках
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Аргосульфан®
Крем 2 % туба 40 г №1
Єльфа
від
329,35
грн
в 764 аптеках
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Герпевір®
Мазь 25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
від
146,70
грн
в 758 аптеках
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Зовіракс
Крем 5 % туба 2 г №1
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від
87,98
грн
в 719 аптеках
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Метрогіл®
Гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
214,92
грн
в 716 аптеках
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Ліпстер®
Крем 5 % туба 5 г №1
Фармак
від
102,05
грн
в 627 аптеках
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Аргосульфан®
Крем 2 % туба 15 г №1
Єльфа
від
175,64
грн
в 618 аптеках
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Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
94,60
грн
в 591 аптеці
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Ліпстер® Мінт
Крем 5 % туба 5 г №1
Фармак
від
120,04
грн
в 590 аптеках
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Стрептоцидова мазь 10%
Мазь 10 % туба 25 г №1
від
42,92
грн
в 540 аптеках
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Агерп
Крем 5 % туба 10 г №1
Сперко Україна
від
133,20
грн
в 516 аптеках
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Афлубін® Пенцикловір
Крем 1 % туба 2 г №1
Medgenix Benelux NV
від
188,26
грн
в 514 аптеках
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Ацикловір Белупо
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 5 г №1
Белупо
від
112,32
грн
в 505 аптеках
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Стрептоцид
Порошок нашкірний 15 г флакон полімерний №1
від
61,80
грн
в 486 аптеках
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Стрептоцид
Порошок нашкірний 5 г саше №20
Исток-Плюс
від
242,80
грн
в 455 аптеках
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туба 50 г
туба ламінатна 25 г
фл. полімер.
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Виробник
Bosnalijek
Delta Medical Promotions AG
Grindeks
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Meda AB
Medgenix Benelux NV
Sandoz
Белупо
Віатріс Хелскеа Лімітед
Віола
ГлаксоСмітКляйн
Гленмарк
Дарниця ФФ
Исток-Плюс
КРКА
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лубнифарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Сперко Україна
Стада
ТОВ "Тернофарм"
Фармак
Фармзавод Ельфа А.Т.
Фітофарм
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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