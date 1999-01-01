Київ
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06B

ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D06АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06BХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Сортування: По популярності
Ацик®
Ацик®
Крем 5 % туба 2 г №1
Sandoz
від 96,92 грн
в 938 аптеках
Знайти в аптеках
Герпевір®
Герпевір®
Мазь 25 мг/г туба 5 г №1
Корпорація Артеріум
від 107,90 грн
в 929 аптеках
Знайти в аптеках
Офлокаїн-Дарниця®
Офлокаїн-Дарниця®
Мазь туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від 116,21 грн
в 923 аптеках
Знайти в аптеках
Розамет®
Розамет®
Крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 206,60 грн
в 857 аптеках
Знайти в аптеках
Пен-Герпевір®
Пен-Герпевір®
Крем 10 мг/г туба 2 г в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 135,56 грн
в 853 аптеках
Знайти в аптеках
Офлокаїн-Дарниця®
Офлокаїн-Дарниця®
Мазь туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від 214,45 грн
в 790 аптеках
Знайти в аптеках
Аргосульфан®
Аргосульфан®
Крем 2 % туба 40 г №1
Єльфа
від 329,35 грн
в 764 аптеках
Знайти в аптеках
Герпевір®
Герпевір®
Мазь 25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
від 146,70 грн
в 758 аптеках
Знайти в аптеках
Зовіракс
Зовіракс
Крем 5 % туба 2 г №1
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від 87,98 грн
в 719 аптеках
Знайти в аптеках
Метрогіл®
Метрогіл®
Гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 214,92 грн
в 716 аптеках
Знайти в аптеках
Ліпстер®
Ліпстер®
Крем 5 % туба 5 г №1
Фармак
від 102,05 грн
в 627 аптеках
Знайти в аптеках
Аргосульфан®
Аргосульфан®
Крем 2 % туба 15 г №1
Єльфа
від 175,64 грн
в 618 аптеках
Знайти в аптеках
Ацикловір
Ацикловір
Мазь 2,5 % туба 10 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 94,60 грн
в 591 аптеці
Знайти в аптеках
Ліпстер® Мінт
Ліпстер® Мінт
Крем 5 % туба 5 г №1
Фармак
від 120,04 грн
в 590 аптеках
Знайти в аптеках
Стрептоцидова мазь 10%
Стрептоцидова мазь 10%
Мазь 10 % туба 25 г №1
від 42,92 грн
в 540 аптеках
Знайти в аптеках
Агерп
Агерп
Крем 5 % туба 10 г №1
Сперко Україна
від 133,20 грн
в 516 аптеках
Знайти в аптеках
Афлубін® Пенцикловір
Афлубін® Пенцикловір
Крем 1 % туба 2 г №1
Medgenix Benelux NV
від 188,26 грн
в 514 аптеках
Знайти в аптеках
Ацикловір Белупо
Ацикловір Белупо
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 5 г №1
Белупо
від 112,32 грн
в 505 аптеках
Знайти в аптеках
Стрептоцид
Стрептоцид
Порошок нашкірний 15 г флакон полімерний №1
від 61,80 грн
в 486 аптеках
Знайти в аптеках
Стрептоцид
Стрептоцид
Порошок нашкірний 5 г саше №20
Исток-Плюс
від 242,80 грн
в 455 аптеках
Знайти в аптеках
123
ГоловнаКошикОбране