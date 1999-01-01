Київ
ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B A

Сульфаніламіди

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D06АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06BХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B AСульфаніламіди
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Аргосульфан®
Аргосульфан®
Крем 2 % туба 40 г №1
Єльфа
від 329,35 грн
в 764 аптеках
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Аргосульфан®
Аргосульфан®
Крем 2 % туба 15 г №1
Єльфа
від 175,64 грн
в 618 аптеках
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Стрептоцидова мазь 10%
Стрептоцидова мазь 10%
Мазь 10 % туба 25 г №1
від 42,92 грн
в 540 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Порошок нашкірний 15 г флакон полімерний №1
від 61,80 грн
в 486 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Порошок нашкірний 5 г саше №20
Исток-Плюс
від 242,80 грн
в 455 аптеках
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Дермазин
Дермазин
Крем 1 % туба 50 г №1
Sandoz
від 331,36 грн
в 423 аптеках
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Стрептоцидова мазь 5%
Стрептоцидова мазь 5%
Мазь 5 % туба 25 г №1
від 35,72 грн
в 335 аптеках
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Аргедин Босналек®
Аргедин Босналек®
Крем 1 % туба 40 г №1
Босналек
від 199,00 грн
в 292 аптеках
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Стрептоцидова мазь 10%
Стрептоцидова мазь 10%
Мазь 10 % туба 25 г №1
Тернофарм
від 30,85 грн
в 237 аптеках
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Стрептоцидова мазь 5%
Стрептоцидова мазь 5%
Мазь 5 % туба ламінатна 25 г №1
від 52,41 грн
в 180 аптеках
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Стрептоцидова мазь 10%
Стрептоцидова мазь 10%
Мазь 10 % туба ламінатна 25 г №1
від 53,52 грн
в 171 аптеці
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Стрептоцидова мазь 5%
Стрептоцидова мазь 5%
Мазь 5 % контейнер 25 г №1
Віола
від 26,04 грн
в 90 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Лінімент 5 % туба 30 г в пачці №1
Лубнифарм
від 47,90 грн
в 80 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Мазь 10 % банка 25 г №1
Лубнифарм
від 33,50 грн
в 37 аптеках інших міст
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Стрептоцидова мазь 10%
Стрептоцидова мазь 10%
Мазь 10 % контейнер 25 г №1
Віола
від 42,43 грн
в 33 аптеках
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Сульфаргин®
Сульфаргин®
Мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
від 456,68 грн
в 15 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Мазь 10 % туба 25 г в пачці №1
від 41,00 грн
в 4 аптеках
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