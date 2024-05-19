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Аргосульфан® крем 2 % туба 15 г, №1 - Київ (62224) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 823 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
262,99
Економія: -60,70 грн
202,29 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4)
292,20
Економія: -90,00 грн
202,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
293,00
Економія: -90,80 грн
202,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
198,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
228,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
198,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
227,98 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
292,40
Економія: -90,20 грн
202,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
265,99
Економія: -63,70 грн
202,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
276,80
Економія: -53,09 грн
223,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
198,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
276,80
Економія: -70,17 грн
206,63 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
292,80
Економія: -90,60 грн
202,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
293,00
Економія: -90,80 грн
202,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
295,20
Економія: -93,00 грн
202,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
219,97
Економія: -6,97 грн
213,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
228,93 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
292,20
Економія: -90,00 грн
202,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
286,70
Економія: -72,44 грн
214,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
254,30
Економія: -46,12 грн
208,18 грн